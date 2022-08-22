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淨零轉型成主流 洪申翰、蔡培慧：力助中小企業跟上趨勢

洪申翰強調，接下來會持持續協助行政單位進行調整改善，將把產業的聲音帶到《氣候變遷因應法》修法工作中。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/22 20:56
南投中小企業協會活動大合照（圖／洪申翰辦公室）

南投中小企業協會活動大合照（圖／洪申翰辦公室）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）南投縣中小企業協會日前舉行《南投產業淨零轉型焦點座談》，因應環保署本月公告第二批強制碳盤查登錄對象，以及國發會公告淨零路徑隨之而來的各項政策。

民進黨立委洪申翰在座談中提到，全球邁入淨零時代，為二氧化碳排放付出費用的時代來得比我們想像的更快，歐盟在2019年提出碳關稅的討論，當時很多人覺得不可能實施，歷經兩年，歐盟提出了正式法案，帶動許多國家開始規劃碳邊境調整機制。

洪申翰分享，與會的中小企業先進告訴他，許多企業已經在積極進行能源管理、工廠智慧化與製程減碳的工作，企業的前輩們都體認到淨零轉型是難以避免的趨勢。洪申翰也進一步提到，面對未來十年、二十年的碳經濟時代，大家需要跟過去有不一樣的思考。企業能夠減碳的幅度愈大，愈能夠做為競爭力的來源。

洪申翰強調，政府應該成為社會大眾和產業的靠山，我們應該盡力把氣候變遷帶來的經營風險與危機，轉變為產業創新和發展的機會。這一次座談會收到許多中小企業反映關於使用低碳能源、減碳輔導措施、設備改善補助與碳盤查等大大小小的問題，洪申翰說，接下來會在政策不夠周延、不夠細膩的地方，協助行政單位調整，也會持續把產業的聲音帶到《氣候變遷因應法》修法工作中。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧也受邀與會，她表示從過去擔任立委、行政院中辦執行長到現在，一直相當重視南投地方產業的發展。透過與南投中小企業舉行座談、雙向交流了解南投產業發展的需要。而且經濟部的中台灣創新園區（中創園區）就坐落在南投，中創園區研發主軸包含多項新世代智慧設備及淨零技術，過去也一直都有協助南投在地產業做資源整合以及推動產業創新。

蔡培慧提到，這次南投中小企業協會主辦的座談會，主題聚焦在產業淨零轉型，顯示出南投的產業已經警覺到，面對世界各國在貿易上的減碳趨勢，南投的產業必須動起來。政府將以「以大帶小」的模式推動產業製程改善、能源轉換與循環經濟，也就是說，對產業的各項措施將優先強制要求將大企業遵循，不過，現在有許多中小企業十分想要了解低碳商業模式轉型的相關知識、積極跟上淨零轉型。
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