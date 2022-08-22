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【安南殺警案】贓車遭棄土城高中廁所 台西分局：陳嫌非雲林人

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By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/22 18:21
安南殺警案現場地面遺留血跡及員警裝備。 （圖／中央社）

安南殺警案現場地面遺留血跡及員警裝備。 （圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）台南市今（22）日發生襲警致死事件，兩名員警疑似在追緝贓車，遭歹徒搶奪配槍並持刀攻擊，送醫後雙雙殉職。警方對嫌犯「陳偉捷」發布通緝令，贓車稍早已在安南區土城高中尋獲，正循線調閱監視器全力緝兇中。

台南市二分局民權派出所員警凃明誠（36歲）與曹瑞傑（24歲），今日為車牌為「369-PGB」深紅色普通重機失竊案，循線至安南區土城一帶查案。兩人在台江大道4段與北汕尾路3段的1處墓地，遭騎贓車的兇嫌持刀械攻擊，兩人身中多刀，傷勢嚴重，凃員配槍、預備彈匣皆失蹤，研判被陳嫌奪走，現場有遺留彈孔，疑似是警用子彈。此外，歹徒還在現場留下1把BB彈玩具槍，意圖混淆視聽。

下午約4時，警方於距案發地約1公里的的安南區市立土城高中廁所，找到被兇嫌棄置的贓車，現場水龍頭仍保持出水狀，警方研判應是兇嫌清洗血跡、髒污。現場並未看到被奪走的警用槍枝，可能仍在兇嫌身上。目前警方已採證並派多名幹員外出查緝兇嫌。

外傳一位名為「陳偉捷」的男性為警方鎖定的犯案兇嫌，警方表示，陳偉捷是二分局警方之前曾追查過的通緝犯，但涉偷機車、殺警的竊嫌身影，與陳男身形並不太相像，警方仍在追查中。市警局強調，陳男為查緝對象，但案情尚待釐清，並未完全確認陳男就是殺警兇嫌。

至於對「陳偉捷」發布通緝的雲林縣警局台西分局則表示，嫌犯曾在7月涉及一起毒品案被追查，並依法移台南地方檢察署偵辦，陳男並非雲林人，與台西亦無關。

蔡總統稍早已指示內政部長徐國勇、警政署長黃明昭南下坐鎮指揮。

追緝贓車遇襲 台南2員警殉職 兇嫌通緝中
台西警方對7月15日對嫌犯「陳偉捷」發出通緝令。（圖／中央社）
殺警案

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更新時間 : 2022-08-22 19:51 GMT+08:00

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