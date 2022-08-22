台北國際觀光博覽會 台北君悅參展祭超值食宿優惠

抓緊暑期尾聲、中秋前夕連假檔期，台北君悅8月31日前線上旅展集結館內餐廳、住房、SPA推出近20項超殺商品，君悅客房平日住房含早住宿券3999元，下殺35折，餐券主打館內兩間超人氣吃到飽餐廳「凱菲屋」、「彩日本料理」套票及雙人券，最低61折起搶客；還有茶苑周末限定「綠色星球」全植蔬食吃到飽、蟬聯四年米其林餐盤推薦-寶艾西餐廳「威靈頓牛排套餐券」、漂亮廣式海鮮餐廳以海陸狂饗打造的中式澎派菜色、招牌燒全鵝、龍蝦與黃金吊燒雞分享餐、Cheers歡飲廊歡暢食光雙人券等超值選擇，8月31日前指定商品買15贈1，即買即用，每日中午12時至下午6時，亦可於酒店一樓現場購券！線上訂購https://bit.ly/GHT_TTE 或洽02-27201230。

8月19日至8月22日台北觀光博覽會期間，台北君悅酒店於世貿一館 (展攤位置：B423) 同步售券，並祭出下午茶券、豪華客房萬元住宿券、知名品牌鍋具、鋁框行李箱等好禮衝刺現場業績，每日上午11-12點、下午3-4點 持排隊禮DM消費滿$11,000即贈凱菲屋下午茶券2張 (憑單筆發票每位至多限購2套)、現場購券，憑發票加價399元即可獲享君悅臻選紅燒與清燉常溫牛肉麵組（原價$600，每日限量供應）。

超值五星假期｜君悅標準客房平日住宿券 買八贈一

每張 3,999元，含凱菲屋自助早餐 (原價11,266元/ 35折)

雙人平日入住君悅標準客房一晚， 含凱菲屋雙人自助早餐，單次購買八張，再送一張平日標準客房住宿券一張(不含早)。住宿期間免費體驗館內綠洲健身房、絕美戶外溫水泳池，凱悅天地會員可免費體驗男女三溫暖，暢玩台北101、信義區百貨影城商圈！使用期限至2022年10月31日，週五入住不加價、週六及國定假日入住每間加價600元。

人氣熱銷款│ 凱菲屋平日自助餐超值餐券 (週五及例假日每人加價200元)

每套2,900元（原價4,312元，67折）

凱菲屋平日自助餐超值聯合優惠券，享全餐期彈性通用禮遇，任選午餐、晚餐2客或下午茶自助餐4客，週五晚餐及週末例假日每位使用僅需加價200元，大啖百餘道豐盛佳餚！

綠色食尚│茶苑 ─ 綠色星球 蔬食自助饗宴單人券，每張880元 (原價1,408元，62折）

每週五至週日午、晚餐限定，自推出以來深獲饕客好評！嚴選超過50種台灣小農蔬食，以千元不到超值價格，盡饗歐陸式精湛全植料理巧思。

漂亮廣式海鮮餐廳 ─ 黃金吊燒雞及龍蝦雙味分享餐

每張2,890元（原價5,100元，57折）

集結漂亮廣式海鮮餐廳招牌佳餚：選用口感紮實的寶島放山雞，透過主廚獨門蒜香醃漬，淋上麥芽糖醋高溫烘烤，再以熱油反覆澆淋至表皮呈紅金焦糖色，撒上特製蒜酥打造「黃金蒜香吊燒雞」，還有上湯魚子或酒釀干燒風味波士頓龍蝦及港式臘味飯，憑券現場用餐加價550元還可任選三道港點，為平假日適用的闔家饗食首選。

Ziga Zaga義大利餐廳 ─ 義式全家饗樂四人餐券

每張4,580元（原價8,426，54折）

一券饗盡豪邁美味「11盎司炭烤美國肋眼牛排」、豐盛義式開胃集、鄉村風格的每日例湯及蒜香義大利麵，還可任選香酥薄脆窯烤經典披薩，亦含招牌甜點、時令鮮果、香醇咖啡或茶可供四人全家享用、豐盛十足！憑餐券每人加價99元+10%，即可任選沁涼啤酒或可樂、汽水一杯。

寶艾西餐廳 ─ 米其林餐盤推薦威靈頓公爵式美國菲力牛排單人券

每張2,980元 (原價3,707元，8折)

蟬聯4年米其林餐盤推薦的寶艾西餐廳，祭出歐陸絕倫美味：經典皇冠麵包、法式風味湯品、前菜沙拉與餐後精緻甜點，主餐以香酥外皮包覆牛肉與鵝肝、松露獻上5盎司「威靈頓公爵式美國菲力牛排」，層次風味獨具、驚豔饕家味蕾。

Oasis Spa ─ 平假日適用 身體或臉部療程體驗券 每張3,680元（原價6,800元， 54折）

置身繁華信義區中一席綺麗綠洲之地，Oasis Spa為每位旅客洗滌疲憊。揉合東方傳統深度揉壓技術及西方精油芳香，完美舒緩緊繃壓力。持券享五星水療設施、茶點及體驗三選一：身體按摩100分鐘、深層臉部保養80分鐘或身體摩砂60分鐘，單次購買5張加贈45分鐘速效按摩券1張。