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LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/22 18:30
LINE好友輔助認證攏係假! 帳號被盜難挽回。(圖/pixabay)

LINE好友輔助認證攏係假! 帳號被盜難挽回。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞/朱明珠 台北報導）詐騙方式日新月異，最近不少民眾收到朋友傳來的LINE訊息，請求幫忙「好友輔助認證」，基於幫個忙無妨的心態，點擊連結後發現帳號竟被盜用。刑事警察局提醒，LINE 並沒有「好友輔助驗證」的功能！

一名年約60歲L先生，日前收到朋友傳送的LINE訊息短網址連結，請求協助認證。L先生不疑有他點擊訊息中附帶的連結，網站內容很像登入LINE帳號的頁面，但頁面顯示需輸入電話號碼、密碼及驗證碼。

LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回

警政署刑事警察局提供。

L先生逐一填寫完畢，不久突然發現自己的LINE不能使用，正在疑惑發生什麼狀況時，就收到其他親朋好友透過電話或其他管道詢問L先生是否需要借錢，廖先生才驚覺自己的LINE帳號已遭詐騙集團盜用，再回頭與傳「輔助認證訊息」的朋友確認，發現對方的LINE帳號也是遭相同手法盜用。

LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回

警政署刑事警察局提供。

警政署刑事警察局，詐騙集團先架設假網站並誘騙民眾填輸個人LINE登入帳號、密碼及驗證碼，歹徒即可使用不同裝置登入後盜用民眾帳號。

當歹徒操作「登出其他裝置」及「立即變更密碼」，致原使用者無法再登入，詐騙集團即盜取成功。

接著再利用該帳號的好友名單，分別進行「假借親友名義借錢」及「傳訊息接續盜取帳號」等詐騙行為。

刑事警察局提醒，LINE官方並無推出任何「輔助認證」機制，凡是透過聊天室傳送的「LINE認證連結」都是詐騙。

若不慎帳號已遭盜用，請立即使用LINE提供的「與我們聯絡」，輸入所遇到的問題，由該公司協助民眾取回帳號所有權。

LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回

警政署刑事警察局提供。

另外也提醒民眾，手機簡訊所收到的OTP認證碼重要性等同帳號的密碼，一旦交付他人，帳號即遭盜用，切勿交付給自身以外的人，以保障個人資料安全。
詐騙

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更新時間 : 2022-08-22 19:51 GMT+08:00

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