印度又傳新疾病　「番茄流感」患者冒出紅色水泡　

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)COVID-19欲走還留,新的疫病卻持續冒出。印度自5月起爆發「番茄流感」(tomato flu),患者多是不到5歲的幼兒,衛生單位相當頭疼。

印度時報引述《刺胳針呼吸醫學》(The Lancet Respiratory Journal)期刊的最新研究指出,番茄流感,或番茄熱(tomato fever),據信是一種手足口病(hand, foot, and mouth disease,HFMD),由腸病毒引發。患者會出現如番茄的紅色水泡,因而得名。部分研究指出,此病可能是小兒罹患屈公病或登革熱的後遺症。

5月26日至7月26日,印度印度南部克勒拉省(Kerala)、坦米爾那都省(Tamil Nadu)、東部的奧里薩省(Odisha),至少通報了82例,皆為5歲以下孩童。

番茄流感傳染力極強,在免疫不全的兒童中傳播更快。主要症狀包括發燒、紅疹、關節疼、紅色疼痛水泡、皮膚刺激。其他症狀則有疲倦、噁心、嘔吐、腹瀉、脫水、關節腫脹、痠痛等。

針對此病,目前僅有支持療法,隔離五至七天是必須。專家警告,染病雖無性命之憂,但由於傳染力高,若不採取預防措施,恐在成人間爆發下一場大規模疫情。

'Tomato Flu': Lancet Study Warns About "Very Contagious" Virus In India https://t.co/jahYK0QVnB pic.twitter.com/9uFosewZzZ