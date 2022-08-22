印度又傳新疾病　「番茄流感」患者冒出紅色水泡　

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）COVID-19欲走還留，新的疫病卻持續冒出。印度自5月起爆發「番茄流感」（tomato flu），患者多是不到5歲的幼兒，衛生單位相當頭疼。

印度時報引述《刺胳針呼吸醫學》（The Lancet Respiratory Journal）期刊的最新研究指出，番茄流感，或番茄熱（tomato fever），據信是一種手足口病（hand, foot, and mouth disease，HFMD），由腸病毒引發。患者會出現如番茄的紅色水泡，因而得名。部分研究指出，此病可能是小兒罹患屈公病或登革熱的後遺症。

5月26日至7月26日，印度印度南部克勒拉省（Kerala）、坦米爾那都省（Tamil Nadu）、東部的奧里薩省（Odisha），至少通報了82例，皆為5歲以下孩童。

番茄流感傳染力極強，在免疫不全的兒童中傳播更快。主要症狀包括發燒、紅疹、關節疼、紅色疼痛水泡、皮膚刺激。其他症狀則有疲倦、噁心、嘔吐、腹瀉、脫水、關節腫脹、痠痛等。

針對此病，目前僅有支持療法，隔離五至七天是必須。專家警告，染病雖無性命之憂，但由於傳染力高，若不採取預防措施，恐在成人間爆發下一場大規模疫情。