超越北韓及日本 中國成了南韓青年最反感的國家？

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據南韓東亞日報報導，在8月24日韓中建交30週年之際，實施了以「南韓MZ世代對於中國的看法」為主題調查，調查中可發現，雖大多數人對於中國感到反感，但也認為兩國應加強經濟合作。

此調查為東亞日報、韓國國際交流基金會及成均中國研究所共同委託輿論調查機關－Research & Research，以11～14日全國20～39歲男女共420名為調查對象。

針對南韓MZ世代（指於1981年至2010年之間出生的人們）對於美國、日本、中國及北韓的好感度進行調查，由0分為最低～10分最高，最低分以平均2.73分的中國獲得最後一名，北韓以2.89分列倒數第二，後面依序為日本3.98分，美國6.76分。給予中國0~4分的受訪者佔據78.8%，其中0分為21.8%。

受訪者對於中國感到反感的原因以「主張泡菜及韓服起源於中國」為最多人答覆，佔據48.2%。其餘為「中國對於香港民主運動的鎮壓與新疆維吾爾族人權侵害」35%，「企業的技術、人才、情報流出及智慧財產權侵害」29.3%，「中國共產黨一黨獨大的政治體制」26.4%，「因南韓薩德系統的配置而進行經濟報復」18.8%。另外，認為目前韓中關係「不好」的受訪者高達58.9%，58.9%的人認為韓中關係惡化的原因為「中國政府的高壓外交與態度」。

關於「與好感度無關，單純對於中國的正面印象」的問題中，回答「自然環境與歷史遺跡」的比例為32.1%，「無正面印象」為31%。

有75.3%的人認為韓中關係應改善。其中以「對韓經濟、安全方面施壓的態度須改善」的60.2%為最多人回答，與最多人認為韓中關係惡化的原因是「中國對於南韓外交的壓迫與態度」（52.9%）有著一致性。韓國MZ世代認為，中國並沒有以平等夥伴關係尊重南韓，為兩國關係惡化的主要原因，例如限制南韓部屬薩德系統。

而對於中國的反感，似乎也影響著韓國人對於中國人的印象。對於中國人的好感度，給予0分的人以22.8%為最多，平均分數為2.64分。有65.4%的人表示「沒有造訪中國的想法」，其中以20～24歲為最多，佔據78%。

儘管大多人對中國感到反感，但仍有78.8%的受訪者認為，南韓與中國經濟上的合作很重要，42.3%的人認為因為「中國人口眾多，是個大市場」；36.7%的人認為，「南韓對中國的經濟貿易依賴度很高」。

另一方面，對於「中國是否能作為安全方面的合作對象」的問題，49.7%的人認為不行，48.7%的人認為可以，結果不相上下。然而，回答「完全可以」的有8.3%，相反地，回答「完全不行」的則高達27.2%。回答「可以」的原因以40.8%的人認為「中國可解決北韓核問題」為最多數，回答「不行」的原因以38.9%的人認為「有可能與中國周邊國家引發政治、經濟及安全方面的衝突」為最高。

此次調查信心水準為95%，抽樣誤差為正負4.8%。