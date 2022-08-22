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日華懇會長、事務局長今訪台 晉見蔡英文、弔唁李登輝

日本跨黨派友台議員團「日華議員懇談會」 有逾260位國會議員加入，是維繫台日友好的重要力量。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/22 17:31
「日華議員懇談會」會長古屋圭司（右二）、日華懇事務局長木原稔（左二）今（22）日訪台。(圖／日本台灣交流協會）

「日華議員懇談會」會長古屋圭司（右二）、日華懇事務局長木原稔（左二）今（22）日訪台。(圖／日本台灣交流協會）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔今（22）日至24日訪問台灣，預計將談及成員於台灣國慶時到訪，以及就台日關係、中共軍演、區域安全等議題進行交流。外交部於推特表示誠摯歡迎。

自民黨籍眾議院議員古屋圭司今晨於臉書發文表示，將於日本時間8點50分（台北時間7點50分）的飛機自東京羽田機場前來台灣，預計將訪問到24日。本次一同前來的木原稔同為自民黨眾議員。兩人將展開密集拜會行程，包含晉見台灣總統蔡英文以及副總統賴清德，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人，就台日各項重要議題交換意見。

此外，古屋也將赴汐止五指山國軍公墓弔唁故總統李登輝。據日本台灣交流協會指出，儘管疫情期間，古屋仍在2020年8月及9月為出席李登輝前總統的追思兩次訪台，本次亦不例外。日台交流協會也貼文強調，「不管遇到任何挑戰，日台友情從不動搖，只會越來越堅定」。

日本跨黨派友台議員團「日華議員懇談會」 有逾260位國會議員加入，是維繫台日友好的重要力量。身為該團體的大家長，本次來台前古屋也在臉書上表示，中國進行軍事挑釁等脫軌行徑不僅冒犯台灣，也是冒犯東亞整體的和平與安全。他提及美國眾議院議長來台也展現美國對危機的反映，理念相近的國家有必要密切合作。

《產經新聞》先前提及，古屋與木原此次訪台將談到「日華懇」成員將於10月10日國慶日活動時派成員訪台、說明台美日國會議員進行戰略對話的方針等，將強調持續力挺台灣的態度。此外也將針對日前中共圍台軍演一事，與我方國防當局交換意見。
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更新時間 : 2022-08-22 18:20 GMT+08:00

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