全國最多職探中心！新北市暑假職探育樂營4千名額 親子動手DIY

新北市自2012年起開辦職業試探育樂營，場場爆滿， 近年因疫情轉型為「新北超前職探數位體驗學堂」線上辦理。今年暑 假16間職探中心及15所高中職學校合力開設暑假職業試探營隊， 國中小共計185梯次，提供約4,300個免費職探體驗名額， 讓學生在家也能自我探索及職業試探。

教育局表示，新北市擁有全國最多、 最完整的職業試探與體驗示範中心，16間職探中心涵蓋7大職群， 能提供最豐富的職探機會。同時，今年辦理24梯次國小雙語職探課 程，以「動手做學英文」推廣技職雙語，及6梯次國中親子營隊， 親師生同步線上實作，透過動手體驗增進親子情誼，都是叫好叫座。 特別提醒，參加國中寒暑假職探育樂營的學生， 可持參加證明納入高中特色招生專業群科甄選入學書面審查評分項目 ，更有助於未來升學。

板橋國中職探中心辦理「認識動力車輛＆積木車輛組裝DIY」 課程，邀請新北高工汽車科教師擔任課程講師， 帶領對機械車輛有興趣的學生， 先認識車輛的演進及車用能源的變化，再一窺「未來車」 的無限可能，最後再組裝積木車輛，讓學生學習積木拼組步驟， 觀察車輛結構。

福和國中職探中心則是辦理「妝點生活Makeup your life- 保養品DIY」雙語課程， 讓學生認識化工群相關職業所需之知識及能力，更透過kahoot 遊戲互動，學習職業相對應的英文單字，內容十分有趣。

莊敬工家辦理「職人精神－烘焙胖達人」親子營隊， 讓學生在家做點心，只要善用家中既有的器具， 就能製作出香噴噴的卡通造型手撕麵包及手工餅乾。 樹人家商則開辦「AI大玩家與虛擬實境」營隊，學生可利用AI人 工智慧科技，進行語音與視訊互動，再利用虛擬實境原理， DIY製作VR眼鏡及吸管機器人，開闊視野激發內在潛能。

鷺江國小學生吳奇翰參加大觀國中職探中心的「好萊塢的秘密」 課程，他表示，電影裡受傷畫面居然可以用特效妝化得如此逼真， 讓斷指及割傷都因此血淋淋又真實，他直呼驚訝。 重慶國小蕭羽嬪則是參加三民高中職探中心辦理的「達文西密碼盒」 ，在老師專業的指導下，大家按部就班完成作品，非常有成就感。

教育局長張明文表示，新北市一貫化培育技職人才， 從國中小階段即提供職業試探機會，透過技藝競賽、技藝教育班、技 藝社團、新興產業試探、寒暑假職探育樂營等活動， 幫助孩子瞭解自己性向及興趣，適性發展展現天賦。

福和國中職探中心則是辦理「妝點生活Makeup your life- 保養品DIY」雙語課程。(照片來源：新北市教育局提供)

大觀國中職探中心的「好萊塢的秘密」課程，講授電影裡特效妝原理，斷指及割傷都因此血淋淋又真實。(照片來源：新北市教育局提供)

三民高中職探中心辦理的「達文西密碼盒」。(照片來源：新北市教育局提供)

莊敬工家辦理「職人精神－烘焙胖達人」親子營隊，讓學生在家做點心，只要善用家中既有的器具，就能製作出香噴噴的卡通造型手撕麵包及手工餅乾。(照片來源：新北市教育局提供)

樹人家商開辦「AI大玩家與虛擬實境」營隊