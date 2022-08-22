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台灣再增1起BA.5家庭群聚感染　北部夫婦接機後確診

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/22 17:28
國內新增34例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，包含1起北部家庭群聚感染（接機感染）。

國內新增34例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，包含1起北部家庭群聚感染（接機感染）。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增34例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，包含1起北部家庭群聚感染（接機感染）。

指揮中心表示，34例Omicron亞型變異株BA.5本土個案為22名男性、12名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別為北部26例、中部2例、南部6例，確診日介於8月3日至8月14日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明， 34例BA.5本土病例中，有2人為接機者，是一對居住在北部50多歲夫妻，7月31日到桃園機場接從菲律賓回國兒子一家人。

由於回國家人中有人確診檢出BA.5，衛生單位匡列接機夫妻倆採檢、定序，確定皆為BA.5本土個案，這起接機染疫事件累計3人染疫，分別為2名本土個案、1名境外移入病例。

台灣再增1起BA.5家庭群聚感染　北部夫婦接機後確診

境外移入個案方面，新增62例Omicron亞型變異株確定病例，包含2株BA.4、57株BA.5、3株BA.2.75，個案分別為33例男性、29例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年8月3日至8月16日。

  • BA.4個案：韓國及法國(各1例)
  • BA.5個案：越南(10例)、菲律賓(5例)、德國、美國及新加坡(各4例)、泰國(3例)、日本、馬來西亞、英國、澳大利亞、法國、加拿大、韓國及土耳其(各2例)、俄羅斯、印尼、義大利、丹麥、塞席爾、紐西蘭、南非、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、瑞士及烏茲別克(各1例)
  • BA.2.75個案：印度、泰國、美國(各1例)移入

台灣再增1起BA.5家庭群聚感染　北部夫婦接機後確診

截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.4為78例、BA.5為 605例、BA.2.75為8例、另累計92例BA.5、3例BA.4本土確定病例，尚無BA2.75本土確定病例。

指揮中心說明，世界衛生組織（WHO）於今年8月17日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，佔比約為74%，BA.4變異株佔比約為8%，迄今至少121個國家通報 BA.5變異株感染病例，已於歐美及日、韓、紐、澳等多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加。鄰近新加坡、中國、香港、泰國、印尼及越南等亦均報告BA.5變異株本土疫情。

隨病毒持續演化，BA.5變異株分支(BA.5.X)病例增加，其中以BA.5.1及BA.5.2.1為多。

指揮中心說，依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。
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更新時間 : 2022-08-22 18:20 GMT+08:00

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