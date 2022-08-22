〈投資理財〉 台灣上市櫃租賃三雄 營收獲利穩定成長

台股自從國安基金宣布護盤之後，盤勢趨穩，此時投資長期穩定成長的產業及標的，應該是好時機，風險不高。租賃三雄中租-KY、裕融、和潤企業，都是值得考慮長期投資的好標的。

中租-KY（5871）近4年每股獲利年年成長，2018年為10.37元，2019年11.65元，2020年12.2元，2021年増加為14.8元。股利亦逐年增加，2018年現金股息4.2元，股票股利0.3元；2019年現金股息4.6元，股票股利0.4元；2020年現金股息5元，股票股利0.5元；2021年現金股息6元，股票股利0.5元，績效相當亮眼。

今（2022）年第二季，中租-KY自結合併營收211.66億元，季增6.23%，年增達19.25%，歸屬母公司稅後淨利140.83億元，年增達34.14%，每股盈餘達8.87元，均創歷年同期新高，其中台灣地區獲利年增率25％，中國地區獲利年增率15%，東協獲利年增率34％。

由於獲利穩定成長，歐系外資最近出具評估報告認為，中租-KY第一季因中國疫情封城影響，市場擔心中租-KY成長將受限，但是在當局祭出更多激勵措施下，持續看好後續成長潛力，認為評價具有吸引力，將評等從「中立」，升至「優於大盤」，目標價自225元，升至235元。

中租-KY多角化經營，不僅汽機車租賃、太陽光電、飛機、船舶租賃、工廠租賃，現在更成功打入新興支付模式，在2018年開創先買後付趨勢，推出零卡分期，標榜免銀行帳戶、免綁信用卡，就能透過缐上徵審取得消費額度，這項創新業務，主要針對「理財小白」客群，獲得不錯的迴響。

裕融（9914)近年獲利及股利亦佳，2018年每股獲利9.27元，2019年9.12元，2020年8.85元，2021年12.96元。股利方面，2018年為現金股息5.5元，股票股利1元；2019年現金股息4.5元，股票股利1元；2020年現金股息4.7元，股票股利1.5元；2021年現金股息5.5元，股票股利1.7元。

今年7月，裕融公告自結歸屬母公司股東淨利5.37億元，追溯調整後每股獲利1.16元，自結1至7月，歸屬母公司淨利34.52億元，未追溯調整每股獲利8.73元，追溯調整後每股獲利7.46元。由於今年裕融辦理現金增資及盈餘轉增資，稀釋每股盈餘，然以長期眼光看，應有利公司未來發展。展望今年下半年，裕融業務仍將穩定成長，在轉投資事業方面，包括在企業金融及汽機車融資方面，中古車融資仍然看好，企業金融隨著台灣進出口貿易暢旺，仍有相當大發展空間。

在綠能事業布局發展上，由於2025年浄零碳排是政府政策，包括光電及儲能，都有很大發展空間，裕融旗下的裕電能源在光電跟儲能市場，都已有投入，另外集團內的裕隆汽車三義廠，目前自建的光電主要是自用，但因為有場地優勢，未來在儲能業務上，將有很大發展空間。

和潤企業（6592）近年獲利表現穩定，2018年每股獲利4.7元，2019年5.81元，2020年5.01元，2021年6.01元。股利發放為：2018年現金股息3.3元，2019年現金股息3.1元，2020年3.5元，2021年4.2元。

和潤企業今年上半年合併營收達106.47億元，年增率27.37%，單月、單季、合併營收都創歷年新高，第二季合併營收54.63億元，季増5.37%，年増28.85%，也創下單季新高，業績不錯。營收亮眼，主要是各項業務都平衡發展，其中最可觀的是機車，分期業績成長翻倍。

以營運地區分析，台灣累計獲利分別較去年成長22.83%，，中國地區成長20.11%。其中台灣受惠於各項分期付款業務，持續擴大發展，且旗下子公司都能穩健營運，而中國營收及認列業外稅務增加，推升獲利。

和潤的子公司和運國際租賃，上半年營收年增率達10%，雲行動服務iRent租賃服務趟次增加，而去年12月成立的和勁企業，負責大型商用貨車，以及客車分期業務，也隨著分社化，逐步顯現效益，替和潤創造新財源。

展望下半年，和潤7月自結營收19.67億元，創歷史單月新高，連續兩個月以上站上19億元大關，年増高達37.85%，累計前7月合併營收達126.14億元，年增28.9%，預期下半年度的營收及獲利將持續成長。

上市櫃公司租賃三雄，因為跨國營運績效佳，且多元化擴展至太陽能、金融業務，展現靈活的業務發展能力，潛力不容小覷，值得投資人深入硏究，不論營收、獲利或股利，均穩定成長，投資人可考慮追蹤長期投資價值，如果視為存股標的。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★