台灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超272.60億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/8/15~2022/8/19）外資在集中市場總買進金額為2,858.19億元，總賣出金額為3,130.79億元，賣超為272.60億元，另統計自2022年年初至8月19日止，外資總買進金額為11兆7,273.06億元，總賣出金額為12兆7,280.71億元，累計賣超為1兆7.65億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆6,313.76億元新台幣，占全體上市股票市值的41.00%，較8月12日的19兆5,079.94億元新台幣，增加1,233.82億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進139,947千股，賣出100,749千股，買超39,198千股。

第二名：精英：買進35,605千股，賣出16,165千股，買超19,440千股。

第三名：美時：買進36,042千股，賣出16,805千股，買超19,237千股。

本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：陽明：買進26,111千股，賣出69,589千股，賣超43,478千股。

第二名：台新金：買進36,555千股，賣出79,674千股，賣超43,119千股。

第三名：中信金：買進58,507千股，賣出98,707千股，賣超40,200千股。