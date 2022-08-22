新北市推動惜食分享網6年　侯友宜：惜食880噸做公益兼具環保和教育

新北市長侯友宜在惜食分享網研討會前表示， 新北市全國首創推動惜食分享6年， 超過880噸的食材做為老人共餐或小衛星課後照顧據點使用， 有高達127萬人次受益，也減輕廚餘垃圾，落實孩子食農教育， 可說兼具公益、環保和教育， 更達到聯合國永續發展SDGs消除貧窮和飢餓的目標。

社會局於22日在市府舉辦惜食分享網研討會， 並於研討會前在3樓逗點召開記者會，邀請從生產端、 捐贈方和使用消費者代表，暢談加入惜食分享網的心得。

五股更新社區發展協會榮譽理事長洪禮錝表示， 該社區最早推動老人共餐，有了惜食的蔬菜、肉品挹注， 一年大約可節省10萬元的經費，減輕據點的經濟壓力， 可以照顧更多的長輩。

鎮伸果菜行老闆蘇鎮伸表示，消費者喜歡買外觀漂亮的蔬果， 但醜蔬果的營養一點也不差，因此他就將一些醜蔬果捐給惜食網。 新莊區第一公有零售市場會長吳明宗表示，該市場約有300攤， 在經發局和市場處推動惜食網後，許多攤商都熱烈響應。

經常捐贈肉品的大得利家畜肉食品加工廠的總經理林明輝說， 該公司在加工過程中會有邊邊角角的肉品， 為了配合老人共餐據點的需求，有時會特別製成絞肉提供， 一來不浪費，二來共餐有菜也有肉。

淡水區新市國小6年級學生林恩莉在校長陳佩芝的帶領下， 特別向侯友宜市長表示，學校推動食農教育、惜食分享和空盤運動， 學生自己動手栽種蔬果和稻米， 她特別將一本自製的稻米小書送給市長， 裏頭詳細記錄惜食的成果和相片。

另外原粹蔬食作創辦人柯詩語、禽肉發展協會顧問李春來、 黎明技術學院餐飲系助理教授馮植翎、 1919食物銀行中華基督教救助協會總監張謙方和長榮大樓社區蕭 見智等人，也從生產端、捐贈方到使用消費的角度， 分享惜食的經驗。

侯友宜表示，新北市政府從2016年8月跨局處推動惜食分享網， 在民間團體的協力下，迄今有1,300多個單位加入， 將880噸可能淪為廚餘或垃圾的食材重新運用， 使127萬以上人次的長輩或兒少受惠， 這也是聯合國永續發展的精神，新北市要持續推動做大市、做好事， 讓市民安居樂業。