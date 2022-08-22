家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）開學在即，教育部今（22）日公布新學期防疫停課新規定，自9月12日起，一旦班上有人確診，不再需要全班停課3天，快篩陰性便可繼續上課。

高中以下各級學校111學年度第一學期將於8月30日開學，經8月18日全國教育局長會議決議，高中以下含幼兒園開學後實施兩階段停課規定，開學後前幾週維持1人確診、全班停課3天舊制，9月12日起實施校園防疫新制。

按新制規定，9月12日起，確診及快篩陽性個案，實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課。確診者（快篩陽性）同班同學、教師，或摘下口罩共同活動15分鐘以上者(如社團活動等)，皆由學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫。

大學校院方面，9月中旬過後陸續開學，開學日起適用防疫新制，包括確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護，期滿無症狀可入班上課。與確診者(快篩陽性)摘下口罩共同活動15分鐘以上者，學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性者可上課，如有症狀應儘速就醫。另外，與確診者(快篩陽性)全程配戴口罩共同活動人員，需進行自我健康監測。

大專校院及高中以下各級學校住宿生，依據指揮中心規定，確診者同寢室室友比照同住親友，實施居家隔離或自主防疫，詳細規定如下：

高中以下各級學校：居家隔離及自主防疫期間不入校上課；如為在校隔離者，居家隔離期間不離開隔離宿舍。

大專校院：居家隔離不入校(住宿生不離開隔離宿舍)，自主防疫期間不入班上課。

請假方面，確診、快篩陽性或居家隔離者的教職員工可請公假或防疫隔離假，學生可請防疫隔離假；教職員工及學生於自主防疫期間，可請自主防疫假；學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可請防疫假。

教育部重申，有關111學年度第一學期實施之校園防疫新制，仍視疫情發展，進行彈性調整。各縣市及大專校院因應疫情如有需因應疫情調整授課方式，得與教育部應變小組研商後施行彈性機制，惟仍應兼顧校園健康安全，並保障學生受教權益及家長照顧學生的需求。

此外，高中以下各級學校含幼兒園開學後仍持續落實入校前量測體溫、「生病不上班，不入校（園）」原則，及各環境空間場域定期清潔消毒等措施，教育部也籲請各級學校教職員工及學生儘速完成指揮中心建議的疫苗接種劑次。