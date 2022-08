美印第安納州與台簽MOU 盼化供應鏈痛苦為優勢

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)美國印第安納州長侯康安訪台,今(22)日晉見總統蔡英文後與經濟部簽署經貿合作備忘錄,他指出雙方合作重點領域包括半導體、生技、再生能源等,此行也將拜訪台灣頂尖半導體廠商,盼「將供應鏈的痛苦轉為優勢」。

外交部於上午舉行簽署儀式,外交部長吳釗燮、行政院農委會、教育部、國科會、勞動部與美國在台協會台北辦事處(AIT)等單位官員皆出席見證。首先由侯康安(Eric Holcomb)與經濟部政務次長陳正祺簽署「台灣-印第安納經濟合作及貿易關係瞭解備忘錄」,後由台灣緯創公司董事長林憲銘與美國普度大學(Purdue University) 工學院代院長朗斯壯(Mark Lundstrom)簽署產學合作備忘錄。

普渡大學工學院代院長朗斯壯(Mark Lundstrom)與緯創資通董事長林憲銘22日共同簽訂前瞻技術研究計畫。(圖/中央社)

侯康安為新冠疫情以來首位訪台的美國州長,也是睽違近17年來台灣再度迎來的印第安納州州長。侯康安致詞時表示,他相信透過此備忘錄展開合作,不單能嘉惠印第安納州和台灣,也是與全球進行連結,「我對身為台灣的夥伴感到驕傲」。

I landed in Taipei to kick off an economic development trip in Taiwan & South Korea. Indiana's home to 10 Taiwanese & 12 South Korean businesses. This week marks my 2nd trip to South Korea as Governor & I'm proud to be the first governor to visit Taiwan since before the pandemic.