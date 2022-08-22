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美印第安納州與台簽MOU 盼化供應鏈痛苦為優勢

聯發科今年6月底宣布將與美國普度大學合作，在印第安納州西拉法葉（West Lafayette）成立半導體晶片設計中心，初步規劃將朝晶片設計學位課程、下世代運算和通訊晶片設計等方向展開先進前瞻技術的研究合作。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/22 16:24
美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）（圖／中央社）  

美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）（圖／中央社）  

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國印第安納州長侯康安訪台，今（22）日晉見總統蔡英文後與經濟部簽署經貿合作備忘錄，他指出雙方合作重點領域包括半導體、生技、再生能源等，此行也將拜訪台灣頂尖半導體廠商，盼「將供應鏈的痛苦轉為優勢」。

外交部於上午舉行簽署儀式，外交部長吳釗燮、行政院農委會、教育部、國科會、勞動部與美國在台協會台北辦事處（AIT）等單位官員皆出席見證。首先由侯康安（Eric Holcomb）與經濟部政務次長陳正祺簽署「台灣-印第安納經濟合作及貿易關係瞭解備忘錄」，後由台灣緯創公司董事長林憲銘與美國普度大學（Purdue University） 工學院代院長朗斯壯（Mark Lundstrom）簽署產學合作備忘錄。

美印第安納州與台簽MOU 盼化供應鏈痛苦為優勢

普渡大學工學院代院長朗斯壯（Mark Lundstrom）與緯創資通董事長林憲銘22日共同簽訂前瞻技術研究計畫。（圖／中央社）

侯康安為新冠疫情以來首位訪台的美國州長，也是睽違近17年來台灣再度迎來的印第安納州州長。侯康安致詞時表示，他相信透過此備忘錄展開合作，不單能嘉惠印第安納州和台灣，也是與全球進行連結，「我對身為台灣的夥伴感到驕傲」。

印第安納州積極與台灣半導體廠商合作，聯發科才於今年6月底宣布將與美國普度大學合作，在印第安納州西拉法葉（West Lafayette）成立半導體晶片設計中心，初步規劃將朝晶片設計學位課程、下世代運算和通訊晶片設計等方向展開先進前瞻技術的研究合作，雙方合作於今年「2022 Select USA 投資高峰會」期間達成協議。

今日稍早在晉見蔡英文時，侯康安就曾提及，台灣有10大企業在該州FDI投資行列，如今聯發科加入其中，期待與聯發科繼續合作。他強調，全世界都知道供應鏈的管理以及韌性非常重要，尤其半導體牽連許多尖端研發，這會影響每一天、每個人。印第安納州與台灣多年來打造的許多合作關係，這次會進一步深化，他期待打造共同的未來，尤其是在這樣投資與創新的黃金年代。

被問及美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台中國藉機發動軍演，他是否認為中國過度反應或擔心訪台引起中國報復，侯康安回應表示，美國是聯邦政府制度，這次是代表印第安納州來台促進產業交流，因此不評論美國聯邦政府的外交政策。
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