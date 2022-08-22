【台灣每3分鐘就有一件家暴案】「粉紅豬」鍾欣凌邀您一同用愛守護•揭發「隱匿」真相　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 根據衛生福利部統計數據顯示, 近年家暴通報案件持續成長, 2021年家暴通報案件數逼近15萬件, 較5年前高出26%。2021年婦女遭受親密關係暴力調查報告更指出, 台灣每5人就有1人、也就是約158萬婦女, 一生中曾經遭受親密伴侶暴力!

現代婦女基金會今天(8/22)下午於北市金華街「陸角空間」, 舉辦「518用愛守護--受暴家庭扶助計畫」記者會。執行長范國勇表示, 基金會長年從事家庭暴力防治工作, 每年協助超過7千名被害者。基金會所服務的親密關暴力案件中, 其中有四成五屬於伴侣攻擊, 許多案件更伴随著脅迫控制的情形, 也就是加害者會透過肢體暴力、恐嚇、孤立、生活控管等交織手段困住受害者, 讓受害者無法對外求助, 但一般民眾很難理解被害者的處境。

圖/官方臉書

現代婦女基金會今年特別邀請MR.BOX袖珍模型設計創作家黃風然, 共同創作家暴家庭的袖珍模型, 讓民眾了解受害者所處的情境。

黃風然過去的作品多在重現委託人的人生重要片段、紀錄家庭溫暖的重要情境, 但這次的創作卻讓他感到格外心疼。在了解台灣家暴的現況、聽了許多受暴者故事後,他希望透過袖珍作品「隱匿」, 能讓民眾觀察到「門後發生的事」, 因為家庭暴力或許就發生在隔壁水泥磚牆後, 如果更多民眾警覺並省思家暴的嚴重, 願意伸出援手協助受暴家庭, 就可能改變一個孩子的一生!

【隱匿 │ 518用愛守護 家暴袖珍屋 超連結】

現代婦女基金會今年特別邀請MR.BOX袖珍模型設計創作家黃風然 (上圖左) , 共同創作家暴家庭的袖珍模型, 讓民眾了解受害者所處的情境。這座袖珍模型在8/22記者會上正式亮相 (下圖) (台灣英文新聞/宇妍 攝影)

為了呼籲民眾關注家暴議題, 基金會今年持續發起518 (扶一把）用愛守護行動, 並特別邀請金鐘視后鍾欣凌擔任公益大使, 記者會並由李祖寧擔任公益主持。在人前總是扮演開心果的鍾欣凌, 拍攝時看到家暴場景呈現在眼前, 覺得很揪心,「這個也太逼真了吧! 在這樣的環境中生活長大的孩子與大人, 要有多麼大的勇氣、要有多麼大的強壯心志。而在這樣恐懼環境下長大的孩子, 內在的傷心、害怕、憤怒、寂寞, 而且還是不能說的, 那個情況是讓人很孤單、很孤單的」, 鍾欣凌說。

鍾欣凌今天在記者會上也介紹了手中可愛的守護熊「呼呼」(下圖) , 「呼呼」是從真實的故事中誕生, 陪伴家暴孩子走過最痛苦的時光, 也知道許多孩子說不出口的秘密。鍾欣凌說 :「我希望每個人都可以成為別人的呼呼熊, 讓孩子有淚水、有困難時都可以抱著他, 可以成為他們很大的慰藉, 也可以讓受暴者知道保護自己的方法。」

(台灣英文新聞/宇妍 攝影)

圖/現代婦女基金會官方臉書

演技備受肯定的鍾欣凌也曾飾演家暴被害者, 在「你的孩子不是你的孩子一貓的孩子」中飾演受暴媽媽小圓,精湛演技令人感到心酸, 這部戲也讓她贏得金鐘獎視后的定。「小圓一心維護那個家的完整, 她其實完全沒有成就感, 在親戚面前無法抬頭, 在老公那裡完全得不到愛, 被家暴都希望老公回來, 她想要變老公喜歡的樣子。」

「我們在那個當下,會自己告訴自己某個解方:『只要怎樣他就不會打我了。』, 或是『我做好什麼,我就不會被這樣這樣』、『因為這些都我的錯』, 其實我很想跟小圓說: 這些不是你的錯, 沒有人應該被這樣對待⋯。

「我覺得身旁的鼓勵與支持是很重要的,讓她們感受到支持,有時候只要聽她說话就好,如果每個人都願意表現出友善, 她們或許可能有機會得到幫助。」鍾欣凌說。

此外鍾欣凌指出, 其實家裡氣氛不對小孩都知道,

我記得有一次跟我老公開始有點大聲, 老公在廁所, 我在床上, 兔寶就爬到我身上用小手住我的嘴巴說: 『好了,馬麻不要再說了,不要再說了⋯·冷靜!冷靜!』, 我那時候噗笑出來, 小朋友真的很知道父母之間的氛圍怪怪的, 當下本來想要乘口舌之快發完飆自己覺得很爽的時候, 真的要適可而止, 兔寶跟我說冷靜的時候, 我就覺得好啦好啦, 不能再往下說了, 我需要離開現場。

鍾欣凌在當了媽媽後, 更覺得大人的責任很重要, 因為家裡的情况、氛圍、和另一半的相處與溝通, 都會影響到孩子的成長。「我在教小孩的時候也會跟他們說, 不管如何都不可以動手打人, 不論你本來是對還是錯, 動手打人就是不對的。」

「每個人都希望維持一個美好的家, 希望生活是平安幸福快樂的, 我覺得設定停損很重要。如果超過停損點那就要忍痛不要再繼續下去。但有些家暴受害者無法出來求助, 不是他不勇敢。當他覺得沒有人可以幫他, 不曉得這樣做會不會帶來更大更多的傷害, 那個勇敢有時是無法自己生的, 需要旁邊的人挺一下! 希望大家可以一起來幫忙, 成為他們生命在黑暗前行的微光, 帶他們走出那段黑暗!」

鍾欣凌也呼籲民眾不要責備家暴被害者, 即使是微小的支持都能帶來改變。

(圖/台灣英文新聞 宇妍攝影)

為了支持518 用愛守護, 日前三商家購(股)在旗下美廉社、心樸市集在全台門市舉辦「點點蒐集分享愛」活動, 總共募得78萬3千元, 也在今日記者會上捐贈給現代婦女基金會(上圖) , 用來協助受暴家庭, 更將攜手打造全台美廉社、心樸市集成為安心求助站, 透過通路宣導家暴求助訊息。

三商家購董事總經理邱光隆致詞的時候表示, 非常高舆能與現代婦女基金會共同推廣家暴防治及540國際求助手勢, 美廉社全台門市首度成為安心求助站, 更貼齊品牌核心, 成為大家的巷口好鄰居。

現代婦女基金會同時推出「捐款贈呼呼好禮活動」, 即日起捐款518用愛守護計畫, 滿額可獲贈「呼呼暖心茶皂組」及呼呼玩偶吊飾, 募款所得用於家暴個案的安全協助、身心療癒、危難救助及預防宣導。

此外,10/31前凡捐款響應518用愛守護方案, 並加入君綺醫美Lin好友, 憑捐款收據/憑證可參與專案活動, 一起守護家庭守護美麗,詳情請見:

現代婦女基金會官網 www.38.org.tw。

518用愛守護官網：https://bit.ly/3nfdJDW

LNE公益立刻捐：https://liff.line.me/1440553410-E8X21loj/products/321737719

(圖/台灣英文新聞 宇妍攝影)