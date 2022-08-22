追緝贓車遇襲 台南2員警殉職 兇嫌通緝中

（台灣英文新聞 / 綜合報導）台南市今（22）日發生襲警事件，兩名員警疑似在追緝贓車的過程中，遭到攻擊身亡，一把警槍與子彈遺失，總統蔡英文下令最快時間緝捕到案。

根據中央社，台南市警局長方仰寧說明，備勤的36歲凃姓員警、值交通稽查的24歲曹姓員警，是第二警分局民權派出所員警，受理了民眾失竊重機報案，經系統清查，發現贓車在安南區土城活動。

二人混編一組，駕駛一輛巡邏車追緝，追到台江大道跟北汕尾路口。追到嫌犯後，凃姓員警先下車攔查，疑遭歹徒攻擊，曹姓員警立刻呼叫支援。然而，支援的陳姓員警騎機車抵達後，發現二人已經倒臥血泊中。

據報導，兩名員警與歹徒扭打過程中，受到刺傷，頸部、手部都有多處外傷，傷勢嚴重，送醫後先後不治。方仰寧表示，鑑識中心人員已趕赴現場蒐證。凃姓員警的配槍、預備彈匣都失蹤，仍在搜尋。曹姓員警並無配槍。現場有遺留彈孔，疑似是警用子彈。

蔡總統已指示內政部長徐國勇、警政署長黃明昭南下坐鎮指揮，閣揆蘇貞昌指已掌握兇嫌身分，務必儘速緝捕到案。

警方已對嫌犯「陳偉捷」發布通緝令，贓車為車牌「369-PGB」深紅色普通重型機車。警方資料顯示，雲林縣警局台西分局於7月15日對他發布通緝。



警方對嫌犯「陳偉捷」發出通緝令（圖／中央社）



現場地面留有血跡與員警裝備。 （圖／中央社）