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全球大旱 歐洲饑荒石、中國古佛浮出水面

許多歷史遺跡珍寶因旱災現蹤，是考古學家的收穫，卻是世人的災難警鐘

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/22 15:24
西班牙巨石陣（圖／美聯社）

西班牙巨石陣（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日月潭進入枯水期時，知名的「九蛙疊像」就會現身，露出愈多隻，代表旱情愈嚴重。如今，隨著全球大旱，歐洲各地的「饑荒石」（hunger stone）也一一浮出水面，同樣重見天日的，還包括中國的六百年歷史古佛像。

所謂的饑荒石，是數十、數百年前歐洲先人在石頭上留下的水文印記，當水位降至危險等級，往往伴隨旱災與饑饉，提醒人們，見石便知苦難將至。其中捷克易北河（Elbe）的饑荒石，就有著「若你看見我，你將哭泣」等字眼。

歐洲正逢五百年大旱，根據路透，位於西班牙中部卡塞雷斯省（Caceres），有著「西班牙巨石陣」（Spanish Stonehenge）之稱的瓜達帕拉爾石墓（Dolmen of Guadalperal），就因水庫遽降至剩下28%而全數露出。德國考古學家Hugo Obermaier於1926年發現此石陣，1963年被大水淹沒，迄今僅四次全數露出。

德國最大河流萊茵河（River Rhine）的河床，也藏有不少饑荒石，近幾周來，一塊塊無情現身，上頭刻下的年份分別有1947、1959、2003與2018。歐洲大河多瑙河（Danube）水位也降至一世紀以來的低點，讓二戰期間在塞爾維亞港口沉船的20艘納粹德國軍艦船骸見了光，也讓世人重溫德蘇大戰的慘烈。

義大利最長河流、波河（River Po）流域遭逢70年來最嚴重旱情，官方日前對附近地區下達緊急狀態令，7月底則在河床發現了一枚重達450公斤的二戰未爆彈，該美製炸彈已於本月引爆。

此外，路透引述中國官媒報導，熱浪襲擊中國西南部地區，長江流域7月以來降雨較平常少45%，水位持續探底，重慶下轄34個行政區的66條河流皆已乾涸，讓三座水底古佛石像重現世人眼前。官方推測是於明清時期建造，約有六百年歷史。

全球大旱 歐洲饑荒石、中國古佛浮出水面
長江流域古佛浮現（圖／路透）

全球大旱 歐洲饑荒石、中國古佛浮出水面
西班牙巨石陣（圖／美聯社）

全球大旱 歐洲饑荒石、中國古佛浮出水面
捷克易北河饑荒石（圖／美聯社）

全球大旱 歐洲饑荒石、中國古佛浮出水面
義大利波河發現二戰未爆彈（圖／路透）
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更新時間 : 2022-08-22 16:48 GMT+08:00

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