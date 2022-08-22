農糧署：50公噸台灣文旦將輸銷日本　茨城縣近7千學童營養午餐搶先品嚐

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為推廣至海外市場，行政院農業委員會農糧署今(22)日表示，台灣文旦汁多味美，質量俱佳，今（2022）年再度與日本笠間台灣辦事處合作，將秋節應景水果供應茨城縣笠間市及大洗町內共21所學校約6,930位學童享用營養午餐水果，透過食農教育向下扎根，建立台灣與日本之間長久的友好關係。

農糧署說明，日本對於農產品品質安全要求高，並以相同標準要求進口農產品，特別是生鮮水果，以台灣文旦為例，須經1˚C以下，連續12天之低溫檢疫處理，確保無任何病蟲害進入該國，但長期貯運及低溫對儲架壽命是一挑戰。

為確保果品品質，農糧署研訂「輸日文旦供貨及低溫檢疫作業流程」，輔導業者登錄外銷供果園資訊、自主檢驗輸日文旦農藥及落實文旦採收注意事項等工作，逐層把關嚴選品質。

農糧署表示，自2020年13公噸成長至2021年45公噸，成功打開中斷20多年的日本市場。今年業者接獲日本訂單及低溫檢疫處理排程數量50公噸，已超越去年外銷量，顯示台灣文旦品質獲得日本市場認同。

農糧署進一步說明，文旦為最佳中秋節應景水果，深受海內外華人喜愛，出口量自2019年4,912公噸成長至2021年7,062公噸，主要出口至中國、香港、加拿大及新加坡等。

農糧署為降低對單一市場依賴，近年積極鼓勵業者拓展海外新興市場，柚類外銷中國市場占比自2019年89%已逐年下降至2021年68%，然中國自今年8月3日起片面宣布暫停我國柑橘類水果輸入，為穩定文旦產銷，農委會立即研訂外銷、內銷、加工等三箭產銷調節措施，並針對中國以外目標市場，提供海外拓銷獎勵每公斤10至20元，另於目標市場辦理海外通路行銷活動，加上今年文旦受開花期低溫霪雨影響，產量預估約69,322公噸，較正常年略減10%，評估中國暫停輸入我國柑橘類水果，對我國文旦產銷影響不大。

農糧署表示，文旦屬於保存期限長的果品，具越放越好吃的特性，採收後經過1週以上的辭水，果皮呈現微黃微軟，果肉由硬轉軟Q，此時最能展現台灣文旦甜中帶酸、入口回甘的風味。文旦採收後放在室內通風陰涼處，可保存1至2個月。文旦富含膳食纖維、維生素C及多種礦物元素，營養又美味，鼓勵消費者多多選購季節限定的好滋味。

日本笠間台灣辦事處木下處長代表日方致贈感謝狀。(照片由農糧署提供)