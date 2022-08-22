【數位中介法亂鬥】綠委甩鍋藍營 藍疑蘇揆為選情暫緩 NNC:承諾不強推惡法

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國家通訊傳播委員會（NCC）今年6月底所提《數位中介服務法》引發各界反彈而暫緩推出，國民黨今（22）日怒批為緩兵之計，更譴責綠立委林靜儀，將藍營所提「侵害個人性私密影像防制條例」誣衊為「數位中介服務法」以此混淆視聽。民眾黨則前往NCC抗議，NCC專門委員閻立泰則出面承諾，取得社會共識前「絕不強推惡法」。

以管制違法言論流竄數位平台等擴散為名的《數位中介法》，被外界質疑行實則限縮言論自由，NCC遭批強推惡法。行政院蘇貞昌於21日宣布暫緩推出，然多個政黨質疑，台灣民眾黨於今日上午前往NCC大門前抗議，要求即刻暫緩數位中介服務法，並遞交請願訴求，要NCC取的社會共識前，具體承諾不強推惡法。國民黨上午也召開記者會，質疑民進黨顧慮選情暫緩推行，選後將故態復萌發，接續推法。

國民黨總召曾銘宗痛斥民進黨立委林靜儀「帶風向」、「潑髒水」，將國民黨團提出的「侵害個人性私密影像防制條例」草案，指鹿為馬稱是《數位中介法》草案，企圖嫁禍，顯見《數位中介法》根本就是一部民進黨要的「網路戒嚴法」。高度懷疑行政院暫緩推出《數位中介法》草案為「緩兵之計」，選後又將重新續推。國民黨團要求陳耀祥下台負責，同時在新會期開議後，罷審NCC相關預算。

書記長李德維表示，現今言論自由的意識高漲，即使是謠言亦受到言論自由之保障。反觀NCC強推《數位中介法》，就是一部「網路戒嚴法」。此外，現在NCC7位現任委員都是由民進黨立委強力護航下的「產物」，還有人要帶風向說某些委員委員是馬政府時期。NCC不是民進黨的「豬隊友」，而是民進黨的附隨組織，而現在國人反對《數位中介法》草案，難道執政黨都沒有人要負責嗎？

藍委李貴敏提出，《數位中介服務法》的本質，就是為綠營側翼、網紅取得金源、安插職位所制定的法律依據，國民黨團絕對不容許這樣的法律一方面箝制人民言論自由，另一方面又是用人民血汗錢，供養綠營側翼和網紅。

李貴敏指出，《數位中介法》第18條關於警示的部分，在提出警示或是移送法院做出裁定之前，居然還要徵詢民間團體意見，這個團體就是特別為綠營側翼和網紅所特別安排的「機構」。李貴敏進一步指出，在民主國家裡，司法是獨立，但是在《數位中介法》裡面，居然還有用特別預算設立「數位平臺爭議」機構，也因此，這部《數位中介法》顯然沒有達到「數位平台中介服務的」目的。

李貴敏再舉出，《數位中介法》第11條告訴業者，只要按這主管機關的指示，去針對某項訊息做出警示，就可以免責，這也就是說「我怎麼說，你就怎麼做」，例如近期發生的柬埔寨肉票詐騙案吹哨人，當政府把網路平臺也封鎖，吹哨人要到哪裡吹哨？要去哪裡讓其他人免於受害？台灣還有言論自由可言？

藍委葉毓蘭表示，《數位中介法》遭圍剿，民進黨立委林靜儀竟移花接木，汙衊是自己和洪孟楷提案的「侵害個人性私密影像防制條例」，這個完全錯誤的「假訊息」，光是標題「侵害個人性私密影像防制條例」與「數位中介服務法」就完全不同，內容更是天差地別，想用打假訊息當藉口剝奪言論自由的惡法，就可以用假訊息來辯護嗎？

葉毓蘭進一步說明，109年10月6日提案的「侵害個人性私密影像防制條例」草案，意在為受害婦女和兒童發聲，因許多案例在判決定讞後，仍無法有效讓性私密影像下架，然執黨並沒有回應，直到蔡英文成為DeepFake（深偽）事件被害人之後，行政院才有動作，葉毓蘭怒批林靜儀偷換概念、胡亂指控。

NCC專門委員閻立泰今日也出面接受民眾黨訴求，承諾在向公眾充分溝通、取得社會共識之前「絕不強推惡法」。他表示，憲法賦予的言論自由與網路上極嚴重的違法言論流竄，如何取得較好平衡點、保障民眾安全，是NCC努力目標；草案出爐勢必引起討論，各界給予批評指教，NCC都虛心接受，後續調整後將再向外界說明。

至於行政院長蘇貞昌定調修法先踩煞車，是否有違NCC作為獨立機關職責。閻立泰表示，NCC雖為獨立機關，但任何政策不能自外於行政部門和其他機關，相關互動有所必要。