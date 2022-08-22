【8/22台灣本土+16669　死亡+23】即日起入境總量人數調升為每週5萬人

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增16911例COVID-19確定病例，分別為16669例本土個案及242例境外移入；確診個案中新增23例死亡。另外，考量已近9月開學，國人及境外生返臺入境需求增加，自即日零時(航班表定抵台時間)起，調升入境總量人數為每週5萬人次為原則。

指揮中心表示，今日新增之16,669例本土病例，為7,728例男性、8,937例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，個案分布以六都最多為新北市(3,470例)、桃園市(2,087例)、台北市(1,984例)、台中市(1,832例)、高雄市(1,300例)、台南市(1,082例)。

指揮中心指出，今日新增23例本土病例死亡個案，為13例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、15例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至8月19日，死亡日期介於5月19日至8月19日。

指揮中心說明，今日新增242例境外移入個案中，為127例男性、115例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(18例)，泰國(8例)，美國(4例)，韓國(3例)，德國及菲律賓(各2例)，西班牙、關島、奧地利、新加坡、印度及印尼 (各1例)移入，另199例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,060,178例確診，分別為25,311例境外移入、5,034,813例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計9,657例COVID-19死亡病例，其中9,641例本土，另16例為境外移入。

即日起調升入境總量人數為每週5萬人次

另外，考量已近9月開學，國人及境外生返台入境需求增加，經綜合評估國內外疫情、邊境管制執行情形及國內防疫與醫療量能，自即日零時(航班表定抵臺時間)起，調升入境總量人數為每週5萬人次為原則。



指揮中心進一步說明，依先前所進行之疫情預測，週邊國家疫情略有升溫後，國內疫情在北部地區亦有增加，不過目前相關疫情發展趨勢皆在預估範圍之中，有鑑於暑假將近尾聲，旅外國人及境外生返臺及來臺需求有略增趨勢，將持續盤整機場及防疫旅館量能，在疫情可控制的範圍下，適時調整邊境管制措施。



邊境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，指揮中心呼籲返臺民眾務必遵守入境時及入境後「3天居家檢疫+4天自主防疫」期間之各項檢疫防疫措施，共同維護國內社區安全。