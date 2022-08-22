台灣誠品畫廊首個NFT計畫！Gumbo「換心俱樂部」打造交心平台　遊戲方式、解盲空投時間搶先看！

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 誠品畫廊與藝術家Gumbo於18日首次發行NFT，推出「換心俱樂部」計畫項目，將於今(22)日起解盲。

Gumbo自19歲起進入台北榮民總醫院的婦科手術房從事護理工作，在手術房工作長達27年，人體與器官構成他創作中重要的藝術語彙，因對藝術產生強烈的興趣與渴求，在工作之餘開始自我進修，30歲那年投入藝術創作，初入藝壇便連續3年入選「台北市美展」，34歲更成為參展台北雙年展的新人，成為備受矚目的當代創作者。

Gumbo說明，在醫學領域裡，當人需要換心的時候，都是因為自己是殘缺的、不完整的。「心」是最源頭的地方，也是生命的本質，期待以「換心俱樂部」為大家建立一個交流的平台、一個可以交心的地方。

「『換心』有一個意義，它像是一種慾望——我想跟你交換彼此的特質」，Gumbo表示，沒有一個人是孤島，人跟人之間會交流、溝通，或更進一步的交往。透過與別人交往，會有一些折射面，其實這就是自己對生命的省思。



(圖片截取自誠品畫廊「換心俱樂部」官網)

Gumbo於以太鏈上鑄造「換心俱樂部」9款創作，每款造型迥異的「心」限量11版，自即日起正式上線，藏家可於線上選擇想要的款式點選「登記換心」，即可進入「換心等候室」等待系統媒合，將於8月22日至9月7日每日晚間10時公佈換心結果，如不滿意結果可再次登記換心，一顆售價為新台幣$9,999元。

此外，另將於9月12日起空投「特別版金心」；藏家於23日起出示購買錢包ID，即可享有誠品畫廊「動漫未來2022」及「劉世芬個展」購買展覽實體作品8折優惠，使用期間為8月23日至12月31日。

此次計畫的NFT 技術由全台最大數位資產集團 MaiCoin 集團旗下AMIS 帳聯網路科技公司跨界支援，並由 NFT 商城服務「Qubic Creator」協助發行。

「換心俱樂部」遊戲方式

Step 1 : 買心

9款心，各11個版次，共99顆心，以盲盒形式發行

Step 2 : 換心

成功換心者可享「動漫未來2022」「劉世芬個展」展覽作品8折優惠 ＋「特別版金心」

「展覽作品8折優惠」：

可用於誠品畫廊「動漫未來2022」 2022 8/6 - 8/27 及「劉世芬個展」 2022 9/3 - 9/24 各一次展覽作品8折優惠。

使用期間：2022 8/23 - 12/31

使用方式：於誠品畫廊現場登入Qubic Pass / MetaMask 錢包，並讓工作人員驗證錢包ID即可使用折扣優惠。

折扣優惠不可轉移。

「特別版金心」：

交換及購買紀錄必須在同一個錢包，直到交換活動結束（2022 9/7）才能獲得。

如果在交換期間內（2022 8/22 - 9/7）轉售、轉移即失去領取資格。

2022 9/12 - 9/17 分批空投至成功換心者錢包。

Step ３ : 解盲

系統將於 2022 9/7 22:01 (GMT+8) 進行解盲

詳情請前往官網查詢