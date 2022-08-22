接見美國印第安納州州長　蔡英文：盼共同建構民主晶片的永續供應鏈

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）總統蔡英文今（22）日上午接見美國印第安納州州長侯康安訪問團。她說，經濟安全是國家安全和區域安全的重要支柱，台灣有能力、也有意願加強與民主夥伴的合作，共同建構民主晶片的永續供應鏈，要一起維護共享的價值、創造更多的繁榮。

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印第安納州是台灣在美國締結的第一個姊妹州，與台灣很有淵源，而州長侯康安（Eric Holcomb）還是新冠疫情以來第一位來台訪問的美國州長，對台美關係深化，意義非常重大。

蔡總統上午在總統府接見美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）訪問團，致詞時提到，台灣與美國都是熱愛民主自由的夥伴，也互為彼此在印太地區重要的安全經濟盟友。

這幾年台美關係有許多重要進展，許多美國跨黨派的政要、智庫、學界友人來訪，包括美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團、美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基訪團，以及今天來自印第安納州的好朋友。這些都讓人深刻感受美國各界對台灣堅定的支持，也持續深化台美各領域的合作。

蔡總統表示，9月初時美國總統拜登簽署晶片法，增加對半導體研發製造的投入，也提升供應鏈的安全。隨著法案的通過，印第安納州可望成為美國半導體產業新興的科技中心，印第安納州重要的學府、普度大學也剛成立科技外交中心，並且設立半導體學程。

她指出，這個發展方向與台灣不謀而合，台灣的半導體產業已經在全球供應鏈占有關鍵地位，更與大學合作，創造四大半導體學院，加速培養新世代的高科技人才。

蔡總統說，訪團此行除了拜訪台灣多位高科技企業領袖，也將見證普度大學分別與陽明交通大學、成功大學簽署學術交流備忘錄。

經濟安全是國家安全和區域安全的重要支柱，台灣有能力、也有意願加強與民主夥伴的合作，共同建構民主晶片的永續供應鏈，要一起維護共享的價值、創造更多的繁榮。

她強調，尤其全球威權主義持續擴張，過去這段時間台灣也面臨中國在台海周邊的軍事威脅，此時此刻，我們民主陣線的盟友更要團結起來，加強各領域的合作。