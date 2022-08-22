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疫苗合約封存30年引爭議　採購價今終於公開　台灣指揮中心：平均1劑花765元

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/22 13:55
<a href="https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/4633717" target="_blank">新冠疫苗採購合約</a>竟被列為機密文件封存30年，引發外界質疑黑箱作業。指揮中心今日首度公開疫苗採購金額。

新冠疫苗採購合約竟被列為機密文件封存30年，引發外界質疑黑箱作業。指揮中心今日首度公開疫苗採購金額。 (來源 中央社)

14:55更新

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）日前衛福部新冠疫苗採購合約遭踢爆，竟被列為機密文件封存30年，引發外界質疑黑箱作業。指揮中心今（22）日首度公開疫苗採購金額，平均1劑花新台幣765元，數據並未扣除疫苗注射費用。

新冠疫情自2020年初全球爆發後，各種有關疫苗的問題成為台灣人民最重視的議題之一，包含簽了約但遲遲等不到疫苗抵台，或BNT疫苗還要靠鴻海、台積電和慈濟共同捐贈，讓台灣人民一度成為疫苗孤兒。

而在新冠疫苗採購合約上也引發爭議，衛福部認定以「密」件至民國140年2月25日解密，疫苗採購過程形同絕對機密。但國民黨立法院黨團認為，疫苗採購是使用國家公帑，人民有知的權利，質疑疫苗採購合約封存30年的依據。

台北市長柯文哲也說，有執政經驗的人都知道，簽約之前可保密，因為涉及商業攻防、討價還價，但簽約後，除非涉及國家機密或有什麼重大理由，才可以不公開契約內容。甚至直批前衛福部長陳時中「你是有什麼見不得人的事嗎？」

針對外界的質疑，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今臨時召開記者會對外說明。

據指揮中心資料，截至今年底，扣除各界捐贈數量，由政府自購的COVID-19疫苗共5351萬劑，採購金額總數為408.6億元，平均每劑花費765元。中央社引述王必勝說法，這個數據並未扣除疫苗注射費用，再加上各廠牌疫苗售價不一，這只是一個參考值，日本、歐美等國公布的數據也僅是將採購總數及費用總額相除。

針對外界質疑衛福部認定疫苗採購合約為「密」件須保存30年，是因為政府自購疫苗與民間捐贈疫苗採購價，多出了1億美元，王必勝說，這些都是道聽途說，疫苗採購合約為「密」件，不會有人知道真正的金額。不能說因為合約需要保密，就說是黑箱，這是不公平的。
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更新時間 : 2022-08-22 15:16 GMT+08:00

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