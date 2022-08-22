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經濟部投審會統計：台灣7個月核准僑外投資件數1426件　投增金額逾新台幣2906億元

根據經濟部投審會統計，2022年1-7月核准新南向國家來台投資件數為294件，較上年同期減少1.67%，投(增)資金額為新台幣456億966萬元，較去年同期增加327.54%，其中投資來源地主要為澳大利亞、新加坡及泰國。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/22 11:50
照片由經濟部提供

照片由經濟部提供

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）經濟部今(22)日表示，據投審會統計，2022年1-7月核准僑外投資件數為1,426件，投(增)金額約新台幣2,906億元，期間丹麥商Orsted Wind Power TW Holding A/S以逾936億元貸款投資沃旭東南大彰化控股及大彰化西南離岸風力發電。另外，中資來台投資有33件、國外投資有312件、對中國投資216件，比去(2021)年減少10.00%。

經濟部說明，今(2022)年1-7月核准僑外投資件數為1,426件、核准投(增)金額約新台幣2,906億元，較2021年同期增加201.84%，主要是台灣政府推動綠能與離岸風電政策，致外資持續投(增)資所致。期間丹麥商Orsted Wind Power TW Holding A/S以新台幣936億6,380萬8,181元貸款投資沃旭東南大彰化控股及大彰化西南離岸風力發電、荷蘭商NP Hailong Holdings B.V.以新台幣200億4,539萬9,880元增資海龍控股並設立海龍二號與三號風電，以及丹麥商CI II Changfang K/S等以105億6,343萬4,743元對哥本哈根基礎設施彰芳公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場等大型投資案。

根據經濟部投審會統計，2022年1-7月核准新設公司件數為818件，新設公司投資金額為新台幣約112億3,763萬1,489元；另2022年1-7月核准新南向國家來台投資件數為294件，較去年同期減少1.67%，投(增)資金額為新台幣456億966萬元，較去年同期增加327.54%，其中投資來源地主要為澳大利亞、新加坡及泰國。

經濟部表示，在中資來台投資方面共有33件，較去年同期增加43.48%；投(增)資金額約新台幣5億3,094萬元，較去年同期減少36.52%。自2009年6月30日開放中資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,543件，核准投(增)資金額約新台幣763億5,672萬元。

對外投資方面，今年1-7月核准(備)對外投資件數為312件，較去年同期增加38.05%；投(增)資金額約新台幣1,508億8,512萬元)，較去年同期減少33.89%。另外，對於新南向國家投資件數，今年有77件較去年同期增加6.94%，投(增)資金額約新台幣661億7,541萬元，較去年同期減少55.71%；其中投資金額較大者為新加坡、澳大利亞及越南。

對中國投資方面，今年1-7月核准對中國投資件數為216件，件數較去年同期減少10.00%；核准投(增)資金額為新台幣634億3,917萬元，較2021年同期增加0.01%。
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