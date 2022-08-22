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北台灣八里文旦柚成熟期陽光充足　農糧署教選購三要訣

農糧署北區分署說明，新北市文旦柚種植面積約442公頃，主要分布於八里、淡水及五股等區，其中以八里區種植面積約224公頃居首，產量約占全市6成，大部分農家於節氣「白露」前後進行採收。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/22 10:39
照片由八里區農會提供

照片由八里區農會提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中秋節即將到來，農糧署北區分署表示，素有「南麻豆　北八里」美譽的八里文旦柚，種植在觀音山西側丘陵，臨近台灣海峽，海風吹拂加上山坡地火山土壤岩，還有充足的日照，產量約占全市6成，大部分農家於節氣「白露」前後進行採收，現正美味預購中。

農糧署北區分署說明，新北市文旦柚種植面積約442公頃，主要分布於八里、淡水及五股等區，其中以八里區種植面積約224公頃居首，產量約占全市6成，大部分農家於節氣「白露」前後進行採收。為保障消費者吃的安全，積極推廣產銷履歷驗證，由八里區農會成為產銷履歷集團驗證主體，輔導該區農友進行基本資料建置、符合台灣良好農業規範(TGAP)耕作模式、及儲藏環境、銷售等記錄登載，目前集團已有25位農友，驗證面積20公頃，並積極輔導更多農友加入，對於文旦柚的追蹤溯源更升級。此外，每年定期由該分署及新北市政府進行農藥殘留抽檢，嚴格把關。

農糧署北區分署長王安石表示，文旦柚富含膳食纖維、維他命C及多種礦物質等，為國人歡度中秋節之重要應景果品，今年八里文旦柚成熟期陽光充足、氣候穩定，果肉更加Q彈美味，採購時謹記選擇：1、果皮光滑、毛孔細緻；2、果實形狀勻稱不歪斜；3、重量400-600公克最佳。若想要馬上品嚐，挑選果皮呈淡黃色者；若要久放，則可挑選果皮呈淡綠色，置於通風陰涼處貯放，愈能顯現其風味。新北市八里區出產的文旦柚，香甜可口風味絕佳，現正開始預購。

八里文旦柚哪裡買:

八里區農會:02-86302579供銷部，單筆消費滿600元(含)以上，完成發票登錄即有機會抽中200元農遊劵。

小農電舖直銷站:滿千折百等限量優惠開跑中。
文旦柚
中秋
八里

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更新時間 : 2022-08-22 12:13 GMT+08:00

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