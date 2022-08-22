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台電全台灣15場域淨灘！6千員工齊興合力　撿拾共7473公斤垃圾

台電說明，今年台電延續與董氏基金會合作，結合「淨灘」與「淨心」，每撿拾垃圾1公斤就捐出15元，合作推動兒童及青少年心理健康促進及憂鬱防治工作，後續將在興達電廠周邊5所學校推展「樂動校園」計畫，舉辦情緒教育巡迴講座、推行運動舒壓活動等，將廢棄物化作公益，自2013年合作以來累計已幫助超過2.8萬名學生。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/22 09:44
照片來源：台電提供

照片來源：台電提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台電連續29年在中秋前夕啟動淨灘，今年自8月19日起以「齊興合力，達成共榮」為淨灘主題，在全台10縣市共15個場域同步開跑，共號召近6000名員工和在地居民共同參與，累積撿拾共7473公斤垃圾。

台電代理董事長曾文生21日加入興達電廠淨灘行列，沿著永安區鑽石沙灣撿拾廢棄物。他並表示，守護供電與環境都是台電使命，台電淨灘行動為能與國際接軌，更結合「國際淨灘行動」（ICC）監測垃圾清理數據，盼透過台電響應淨灘，喚起社會對自然環境的更多關懷。

台電指出，今年淨灘主題為「齊興合力，達成共榮」，運用主場興達發電廠的名稱諧音，傳遞台電與民眾攜手維護環境，打造美麗海洋、共創繁榮永安的誠心。全台15場次淨灘，累積撿拾共7473公斤垃圾，也自2011年迄今清除282噸垃圾，相當於台北市半日的垃圾製造量。

據統計，2020至2021年底，全國已清理13.8萬噸海洋廢棄物，其中七成無法回收，包括塑膠製成的瓶罐、吸管及漁網漁具等。台電許多電廠因發電運轉冷卻用水需求設在海邊，平時即須定期清理海洋垃圾、漂流木等，防止進水口堵塞，確保機組穩定供電。為進一步感謝海洋恩惠，台電自2004年起認養各濱海電廠周遭海岸，目前共包括協和電廠、興達電廠、核三廠等八個單位參與認養，台電更曾在2017年榮獲環保署頒發「淨灘最多場次」的認證，至今淨灘行動邁入第29年，一同守護我們美麗的海洋。

21日高雄淨灘現場，台電也搭起海洋廢棄物「微笑海漂鹿」環境教育攤位，現場民眾參與QA活動就能獲得淨灘漂流木DIY材料包，可組成可愛又實用的手作漂流鹿造型便條夾，實用又環保。

台電說明，今年台電延續與董氏基金會合作，結合「淨灘」與「淨心」，每撿拾垃圾1公斤就捐出15元，合作推動兒童及青少年心理健康促進及憂鬱防治工作，後續將在興達電廠周邊5所學校推展「樂動校園」計畫，舉辦情緒教育巡迴講座、推行運動舒壓活動等，將廢棄物化作公益，自2013年合作以來累計已幫助超過2.8萬名學生。

台電全台灣15場域淨灘！6千員工齊興合力　撿拾共7473公斤垃圾

照片來源：台電提供

台電全台灣15場域淨灘！6千員工齊興合力　撿拾共7473公斤垃圾

照片來源：台電提供
台電
淨灘
海洋廢棄物

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更新時間 : 2022-08-22 10:42 GMT+08:00

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