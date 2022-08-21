氣候變遷植物也難熬 五大抗旱作物有望成飢荒救星

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）氣候變遷、全球暖化，各地旱情益發嚴重，衝擊了作物生長，糧食危機的陰影正籠罩大地。為了對抗旱災，農人開始從歷史尋求解方，從人類曾種植的六千多種植物中，找尋耐旱、具韌性的未來作物。

根據衛報，稻米、小麥與玉米三大作物，提供了全球五成的熱量來源，但有五種植物，更具有能在惡劣環境餵飽人類的能力。

莧屬植物（Amaranth）

莧屬植物又稱野莧菜，從籽到葉都能吃，非洲與亞洲對此植物並不陌生，常作為蔬菜食用，北美印地安人也會吃籽。野莧菜富含九種胺基酸，是蛋白質、礦物質、抗氧化物的絕佳來源。美國、墨西哥、瓜地馬拉正合力種植此種耐旱作物，烏克蘭則是歐洲最大莧屬植物產地。

非洲福尼奧米（Fonio）

福尼奧是非洲數千年來的傳統穀物，嘗起來有堅果味。其抗旱又能在貧脊土壤生長，對水資源稀缺地區彌足珍貴。再者，福尼奧米無麩質，是低GI（升糖指數）食物，富含胺基酸，非常適合糖尿病或麩質不耐症人食用。

豇豆（Cowpeas）

豇豆，又稱長豆、豆角，是高度耐旱作物，從非洲、亞洲、歐洲與美洲等地都有種植，也是良好蛋白質來源，是氣候變遷威脅下潛力無窮的候選作物。

Taro（芋）

芋頭是東南亞、大洋洲主要塊莖植物，隨著氣溫升高，芋頭天然棲地面臨威脅，美國正想方設法改良此熱帶作物，盼能「納為己用」，雖不能指望它熬過美國冬季，但仍有機會能成為溫帶作物。美國加州烏托邦種子計畫（The Utopian Seed Project）目前正致力栽種八種芋頭，包括從南韓、菲律賓、中國、夏威夷、波多黎各引進的品種。

Kernza

不同於其他本就廣為栽植的作物，Kernza是一種新興作物，是美國科學家從「中間偃麥草」（intermediate wheatgrass）選育而成的多年生穀物，可降低耕種所需能源，長達3公尺的根部有助穩定土壤，更是能大量吸收二氧化碳的碳匯明星。