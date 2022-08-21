大便變得水水、有黏液要當心！腸癌堪稱威脅台灣人健康的頭號公敵

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）資深藝人余天、李亞萍二女兒余苑綺自2014年發現直腸癌第3期，積極抗癌8年後於今（21）日病逝。余苑綺過去接受訪問時提到，當時發現排便習慣改變，但她誤以為是經期前後「拉肚子」而沒特別在意，後來被診斷出癌症。

不菸不酒，作息正常，愛吃蔬果、喜歡運動的余苑綺自2014年發現直腸癌第3期後，積極接受治療，但在2019年生完第二胎後癌症復發，且已轉移肺和肝，近日病情惡化，癌細胞擴散到全身。余苑綺曾透露自己的排便習慣改變，「大便變得水水、稀稀的，有黏液。」本以為是經期前後「拉肚子」，沒想到後來診斷出癌症。

腸癌連續14年位居癌症發生之首，平均每5分鐘就新增一位患者，堪稱全民健康的頭號公敵

高雄醫學大學附設中和紀念醫院大腸直腸外科王照元教授表示，大腸直腸癌罹患初期通常無明顯症狀，多數病患僅有輕微腹痛、腹脹現象，有時會有經常腹瀉、排便習慣明顯改變、體重減輕、貧血等現象陸續發生，容易輕忽，以致部分病患確診時已進入晚期。

由於腸癌病程惡化快速，容易轉移，若未及時治療，恐造成不可挽回的遺憾。

王照元表示，大腸直腸癌的成因除家族遺傳病史外，藥物或長期暴露在放射線之下等都是腸癌的高危險因子。

飲食習慣亦是關鍵因素，高油炸、高脂肪、高糖以及過多的肉食，纖維攝取不夠等都是容易導致大腸直腸癌的高危險因子，加上未能及早篩檢，以致許多病患確診時已進入大腸直腸癌第四期。

國民健康署表示，大腸癌早期並無症狀，但可以藉由定期接受篩檢而早期發現早期治療，為治癒率很高的癌症。

根據統計，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達90％以上。大腸癌主要是由大腸內的腺瘤瘜肉癌化所造成，因此，如能早期發現腺瘤瘜肉予以切除，可以減少大腸癌的發生。

國健署提醒民眾謹記護腸四重點，「健康飲食、規律運動、定期篩檢、確診後定期治療」，特別是50歲以上至未滿75歲民眾，政府提供每2年1次的定量免疫法糞便潛血檢查，別忽略了保護自己健康的權益。