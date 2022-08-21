中秋BBQ烤肉去！ 台南大員皇冠假日酒店露天派對GO~

每到中秋佳節就是要歡聚在一起，台南大員皇冠假日酒店推出「露天中秋BBQ派對」活動，在5樓露天景觀花園賞月、看星光，大啖海陸BBQ饗宴。即日起開放包場預訂，成人每人880元起、7-11歲兒童440元起。

中秋節是國人很重視的節慶之一，除了感受佳節氛圍外，烤肉也成為中秋不可缺少的必備活動！中秋烤肉已是全民運動，但想到準備食材就讓不少人一個頭兩個大，台南大員皇冠假日酒店為您設想好，2022年9月1日至9月11日推出「露天BBQ派對」活動，由名廚幫您準備，精選海陸食材，露天饗宴烤肉趴，還有無限暢飲各式飲品，很適合全家攜家帶眷、呼朋引伴相聚同樂。

在露天的景觀花園裡，欣賞著高高掛的明月，大口吃的海陸烤肉美食。即日起開放包場預訂，成人每位880元起、7-11歲兒童每位440元起，6歲以下孩童免費，8月15日前簽約付訂，贈送289BAR平日雙人下午茶券乙張。本專案最低須保證80人。以上價格均須另加10%服務費。中秋節就是要吃烤肉，台南大員皇冠假日酒店露天BBQ派對是您最佳選擇。

中秋節即將到來，是送禮祝福親友，了表心意的最佳時刻。台南大員皇冠假日酒店2022年月餅禮盒以「月相」為主題，其中「月圓之時」高貴大氣，主打企業送禮客群，一推出大受好評，已全數售罄。目前尚有「月夕之戀」每盒899元，淡雅時尚，主打年輕客群。禮盒內含月餅4入，口味有伯爵檸檬、金薯核桃、黃金栗子、紅茶青提子與濾掛式咖啡4包，精選100%阿拉比卡咖啡研磨成粉，屬於中度烘培，在醇厚口感與酸度中取得平衡，月餅配上咖啡，更添中西融合的風味。因限量發行，需事先預訂，並依指定時間取貨。另提供20盒以上享單一地址免費宅配服務。