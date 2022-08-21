JR東日本大飯店台北 「歡慶開幕一週年」優惠專案 餐飲消費滿1,000元加贈300元抵用券

去年八月開幕JR東日本大飯店台北，即將在8月23日迎接開幕一週年，特別於推出【餐飲一週年慶優惠專案】，提供豐富精緻的盛宴與住房優惠。Brilliant鉑麗安全日餐廳餐價每人1,480元起，品嚐爐烤牛排、海鮮總匯等異國美食。HAYASE日本料理以日本東北為主題推出「東北六縣味覺巡禮」懷石料理套餐3,500元起。凱華樓中華料理以「鱘龍魚宴之降龍十八式」提供18道10人份桌菜23,800元起。JR東日本大飯店台北表示，慶祝飯店開幕一週年即日起至9月底，餐飲消費滿1,000元加贈300元抵用券，每消費2,000元可折抵乙張。

HAYASE日本料理【東北六縣味覺巡禮紀念套餐，每套3,500元起】

來自仙台的料理長郡司行雄以融合日本東北飲食文化與台灣在地食材推出精緻懷石料理，HAYASE日本料理一周年開幕紀念套餐以「東北六縣味覺巡禮」為主題華麗展開。前菜即以日本東北六縣為主題設計「青森」 烏賊炸什錦、「秋田」 秋田煙燻蘿蔔奶油起司、「岩手」 核桃豆腐、「山形」 涼拌菊花、「宮城」 笹蒲魚板、「福島」 紅葉漬，展開序幕。此外還有「秋刀魚丸湯」、「和牛炙燒壽司」、「旬魚青森黑大蒜焼」、「小雜煮饅頭」、「酥炸目光魚」、「醃漬鯖魚」、「白石温麺」、「毛豆麻糬」等9品套餐。在東北仙台城堡為主題的設計的靜謐空間享用美食，有如走訪一趟日本東北六縣的美好風光。週年慶優惠期間享惠比壽生啤酒買一送一，另贈佐酒鹽味毛豆。

凱華樓中華料理 【鱘龍魚宴之降龍十八式 每桌23,800元/十人份】

專研北京料理資歷超過三十年的資深主廚楊德興，擅長以乾隆時期養生宮廷料理與各系知名菜色，主推「黃袍北京烤鴨」優質櫻桃鴨皮脂豐潤，爐烤後的外表有如披上黃袍般的油光發亮肉質細嫩，味道醇厚、肥而不膩。此次以「魚中之皇」之稱的鱘龍魚透過十八種料理方式，煎、煮、炒、炸、蒸等，經過主廚精心調配，無論是「龍王鬧府粥」、「御香椒麻溜魚」、「魚髓燕窩紅棗白木耳」…等皆令人食指大動，菜單內含凱華樓招牌菜之一「黃袍北京烤鴨」，讓饕客們享受帝王級的美味。週年慶優惠期間每位加價350元即享金牌啤酒、葡萄酒與果汁無限暢飲。

Brilliant鉑麗安全日餐廳【自助式異國料理八月推出義大利美食 每人1,480元起】

「BRILLIANT」鉑麗安全日餐廳有閃亮、燦爛之意，由日籍總主廚芦浦隆二主導，擁有東京代官山法式料理、日系飯店和世界9國國際飯店等料理主廚經驗，半開放式廚房及多道現作料理，以西式套餐的基礎架構來呈現多道精緻餐點。為慶祝週年慶推出「義大利美食」為主題，品嚐托斯卡尼獵戶料理「義式獵人燴雞」，還有「義式風味水煮魚」、「煙燻鮭魚醬小點」等精選菜色等，當然不能錯過爐烤牛排、威靈頓牛排、海鮮總匯等異國美食等，與家人一起分享歡樂的節慶盛宴。