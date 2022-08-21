對峙30小時！「青年黨」襲索馬利亞飯店事件今落幕至少13死

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）長期與政府對抗的索馬利亞青年黨（Al-Shabab）於19日襲擊了首都摩加迪休的哈亞特飯店（Hayat Hotel）並挾持了大量人質，在當地政府派出安全部隊攻堅、雙方對峙長達30小時後終在20日落幕，不過卻造成嚴重死傷。

作為目標的哈亞特飯店是當地政要習慣會晤、下榻的地點，青年黨成員先以汽車炸彈破壞飯店的大門後，入內挾持了內部所有的人員，其中包含了幾名政府官員，隨後趕到的政府安全部隊跟劫持者進行了對峙，在雙方密集的駁火後，飯店外貌已經殘破不堪，從現場流出的照片與影片可以看到頂部結構受損嚴重，還有黑煙與火舌從中竄出。

由於青年黨破壞了飯店的多個出入口與通道樓梯，安全部隊不只需要尋找進入的路線，更需要注意會突然冒出進行攻擊的武裝分子以及暗藏的炸彈，因此花了大量時間策劃攻堅計畫，甚至必須動用重火力攻擊飯店，導致約有13名人質喪生，另有至少40人被送往附近的醫院救治。

〈半島電視台〉指出，青年黨與政府對抗的時間已超過10年，這次攻擊是現任總統馬哈茂德（Hassan Sheikh Mohamud)5月上任之後最大規模的一次，由於曾名列《時代雜誌》全球百大影響力人物的馬哈茂德上任後，政府軍對青年黨的清剿規模與頻率都提升了不少，這可能是一種宣示。

而事實上，青年黨雖然在2011年被非洲聯盟（AU）的聯軍驅逐出摩加迪休，在鄉村的勢力仍根深蒂固，並有足夠的實力得以對軍事、政治與經濟的各個目標發動攻擊，這讓飯店與餐廳深感威脅，除此之外，青年黨甚至仍可以對摩加迪休的商家收取「保護費」，並「懲戒」那些不願配合的店家，另一方面，索國與鄰國的邊界也曾多次遭到攻擊。

華盛頓的索馬里亞分析師Hodan Ali指出，這起攻擊事件展示了青年黨的實力，以及馬哈茂德政府所正面對的各項挑戰，青年黨為何能持續且成功的發動這種規模的攻擊，將不只是索國政府所需面對的問題，也是區域、全球安全的挑戰。