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別亂摸！美國CDC：猴痘病毒可殘留在物品表面至少20天

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/21 16:20
美國CDC最新研究顯示，猴痘病毒可在物體表面殘留至少20天。(圖/pixabay)

美國CDC最新研究顯示，猴痘病毒可在物體表面殘留至少20天。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）根據美國CDC最新研究顯示，猴痘病毒可在物體表面殘留至少20天，但目前還不清楚是否會經由受汙染的物品而感染。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）於8月19日發布的研究，美國鹽湖郡有兩位同住屋簷下的民眾於5月份雙雙確診猴痘輕症，症狀約在第22天至30天左右消失；其中一人的生殖器、嘴唇、頭皮和胸部出現皮膚病變，另一人的皮膚病變則集中在下肢，包含腳趾到腿部。

患者自述在發病期間相當注意個人衛生習慣，包括勤洗手、頻繁洗澡、每周清洗床單和衣物，環境方面也有拖地，並定期使用清潔劑噴灑、擦拭家中物品。

但當２名患者在家隔離20天後依然有相關症狀，衛生所決定針對患者家中30處高接觸物品進行環境採檢，結果發現有７成樣品都檢測到病毒，包含地毯、沙發、門把和電燈開關等，不過任何物品或表面都沒有檢測到活病毒顆粒，顯示傳播風險極低，推測可能與患者頻繁的打掃和消毒有關。

美國CDC表示，大多數患者感染都是與患者有皮膚接觸後而感染，包含接吻、擁抱、性行為，或者是接觸到患者的呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜。在美國有超過9成患者是曾經有男男間性行為者，但事實上，不分年齡、性別和性向的人都有可能被感染。

CDC提醒，若到猴痘確診者家中作客仍應做好個人防護，例如配戴口罩、避免接觸可能被病毒汙染的物品、保持手部衛生，也要避免共用餐具、衣服、床鋪用品或毛巾，同時遵循居家消毒建議。
猴痘
美國CDC

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