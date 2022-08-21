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科學大驚奇 蜘蛛會做夢？

研究發現，蠅虎科蜘蛛會有眼球轉動、肢體抽動等做夢才會有的情況

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/21 15:09
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）人做夢正常，貓狗類動物做夢也不稀奇，但連節肢動物都會做夢嗎？一項研究發現，某種蜘蛛竟然出現了疑似做夢的眼球與肢體活動，令科學家相當驚喜。

衛報報導，一份刊登在《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences，PNAS）的歐美研究指出，數千種蠅虎科（又稱跳蛛科，jumping spiders）在睡眠時會經歷快速眼球運動階段。

來自德國、義大利與美國哈佛大學的研究團隊，以夜間紅外線攝影機觀察此類蜘蛛，發現其不但會有眼動，還會有肢體顫動、腳蜷曲等情況。這類活動極似貓狗做夢時的樣態，雖不代表就是蜘蛛做夢的證據，卻留下了不少想像空間，有待更多研究證實。

科學家指出，快速眼動期（rapid eye movement，REM）的研究，主要著重於陸域脊椎動物，特別是哺乳類與鳥類，但針對昆蟲及蛛形綱動物的研究少之又少。昆蟲與節肢動物並未演化出眼球轉動的能力，跳蛛科可謂特例。

佛羅里達大學昆蟲學專家Lisa Taylor表示，跳蛛科蜘蛛本就有強大的認知能力，白天甚為活躍，不斷活動，眼睛持續接受各類資訊，身上有細毛，能感受周遭震動，也具有聽力。

有鑑於此，這類蜘蛛的腦子會不停運作，夜間睡眠時，必須處理這些訊息，因此就算真的做夢，也不意外。她笑稱，很想知道蜘蛛都做什麼夢，但這恐怕只能留待藝術家解答。
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