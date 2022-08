科學大驚奇 蜘蛛會做夢？

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)人做夢正常,貓狗類動物做夢也不稀奇,但連節肢動物都會做夢嗎?一項研究發現,某種蜘蛛竟然出現了疑似做夢的眼球與肢體活動,令科學家相當驚喜。

衛報報導,一份刊登在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences,PNAS)的歐美研究指出,數千種蠅虎科(又稱跳蛛科,jumping spiders)在睡眠時會經歷快速眼球運動階段。

來自德國、義大利與美國哈佛大學的研究團隊,以夜間紅外線攝影機觀察此類蜘蛛,發現其不但會有眼動,還會有肢體顫動、腳蜷曲等情況。這類活動極似貓狗做夢時的樣態,雖不代表就是蜘蛛做夢的證據,卻留下了不少想像空間,有待更多研究證實。

科學家指出,快速眼動期(rapid eye movement,REM)的研究,主要著重於陸域脊椎動物,特別是哺乳類與鳥類,但針對昆蟲及蛛形綱動物的研究少之又少。昆蟲與節肢動物並未演化出眼球轉動的能力,跳蛛科可謂特例。

佛羅里達大學昆蟲學專家Lisa Taylor表示,跳蛛科蜘蛛本就有強大的認知能力,白天甚為活躍,不斷活動,眼睛持續接受各類資訊,身上有細毛,能感受周遭震動,也具有聽力。

有鑑於此,這類蜘蛛的腦子會不停運作,夜間睡眠時,必須處理這些訊息,因此就算真的做夢,也不意外。她笑稱,很想知道蜘蛛都做什麼夢,但這恐怕只能留待藝術家解答。