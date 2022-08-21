總理不能party？芬蘭總理派對熱舞影片外流惹議 是歧視還是有其他疑慮？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）36歲的芬蘭美女總理馬林（Sanna Marin）最近因派對熱舞影片外流引發軒然大波，身為國家領導人，如此縱情逸樂的畫面惹來批評，卻也有人力挺，稱外界批評充斥性別歧視，總理憑什麼沒有狂歡的權利？

網路流傳的影片中，馬林與男男女女貼身熱舞，就如一般年輕人的party場子，但總理身分，讓外界對她的檢視多了一層濾鏡，再加上鄰國俄國野心正熾，烏克蘭戰火還未息，中立的芬蘭更因此積極加入北約，此時狂歡作樂，觀感似乎不佳。

根據美聯社，影片場面太嗨，引來質疑，是否有人嗑藥？是否喝茫了？馬林在度假嗎？她能清醒應付突如其來的緊急事件嗎？馬林坦承與朋友玩得很瘋，但自辯今時今日的為政者，也有娛樂的權利。為了排除外界疑慮，她更於19日接受毒物檢驗自清，盼外界適可而止。國內反應兩極，有人認為政治人物應有其該有的風範與形象，但也有人稱她的私生活遭受過度關注，不免有性別歧視之虞。

馬林2019年上任，當時才34歲，成為芬蘭最年輕的總理，但她備感委屈，曾向Vogue雜誌透露，即便是如此開放的北歐國家，女性身分與年齡，常被拿來大做文章。

然而，專家認為，這事件背後有更深層的擔憂。參加派對無傷大雅，但「影片外流」意味總理身邊的人恐怕「不乾淨」。資安專家則稱，從安全角度來看，也有風險。加入北約的審查過程中，芬蘭決策者的一舉一動絕對是被拿放大鏡檢視，高官的任何細微資訊，一旦被外國情資圈掌握，不是件好事。

這已非馬林首次因私生活躍上新聞頭條。去年12月，她才因凌晨4點還在酒吧狂歡，而未接到傳至手機的防疫警訊。警訊呼籲她避免社交活動，因她與COVID-19確診者有過近身接觸。根據馬林，她當時把手機遺留在家，才未接到訊息。

馬林的背景，就算在開放的芬蘭社會都屬異類。她出身單親家庭，母親的伴侶也是女子。許多芬蘭人對她破除舊例的行事作風深感驕傲，如她的率性穿衣風格。她今年4月與瑞典總理見面時，就因帥氣的皮夾克打扮而在社群媒體引起一陣旋風。