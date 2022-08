總理不能party？芬蘭總理派對熱舞影片外流惹議 是歧視還是有其他疑慮？

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)36歲的芬蘭美女總理馬林(Sanna Marin)最近因派對熱舞影片外流引發軒然大波,身為國家領導人,如此縱情逸樂的畫面惹來批評,卻也有人力挺,稱外界批評充斥性別歧視,總理憑什麼沒有狂歡的權利?

網路流傳的影片中,馬林與男男女女貼身熱舞,就如一般年輕人的party場子,但總理身分,讓外界對她的檢視多了一層濾鏡,再加上鄰國俄國野心正熾,烏克蘭戰火還未息,中立的芬蘭更因此積極加入北約,此時狂歡作樂,觀感似乎不佳。

根據美聯社,影片場面太嗨,引來質疑,是否有人嗑藥?是否喝茫了?馬林在度假嗎?她能清醒應付突如其來的緊急事件嗎?馬林坦承與朋友玩得很瘋,但自辯今時今日的為政者,也有娛樂的權利。為了排除外界疑慮,她更於19日接受毒物檢驗自清,盼外界適可而止。國內反應兩極,有人認為政治人物應有其該有的風範與形象,但也有人稱她的私生活遭受過度關注,不免有性別歧視之虞。

馬林2019年上任,當時才34歲,成為芬蘭最年輕的總理,但她備感委屈,曾向Vogue雜誌透露,即便是如此開放的北歐國家,女性身分與年齡,常被拿來大做文章。

然而,專家認為,這事件背後有更深層的擔憂。參加派對無傷大雅,但「影片外流」意味總理身邊的人恐怕「不乾淨」。資安專家則稱,從安全角度來看,也有風險。加入北約的審查過程中,芬蘭決策者的一舉一動絕對是被拿放大鏡檢視,高官的任何細微資訊,一旦被外國情資圈掌握,不是件好事。

這已非馬林首次因私生活躍上新聞頭條。去年12月,她才因凌晨4點還在酒吧狂歡,而未接到傳至手機的防疫警訊。警訊呼籲她避免社交活動,因她與COVID-19確診者有過近身接觸。根據馬林,她當時把手機遺留在家,才未接到訊息。

馬林的背景,就算在開放的芬蘭社會都屬異類。她出身單親家庭,母親的伴侶也是女子。許多芬蘭人對她破除舊例的行事作風深感驕傲,如她的率性穿衣風格。她今年4月與瑞典總理見面時,就因帥氣的皮夾克打扮而在社群媒體引起一陣旋風。

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd