好棒Bump控外交部詐騙案刁難 吳釗燮：一線同仁已盡力不應為難

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）網紅「好棒Bump」吹哨柬埔寨詐騙，並揭露林姓受害國人求援駐杜拜辦事處辦理臨時護照遭刁難，與外交部隔空交火。外交部長吳釗燮20日提出三點說明，強調譴責對象應是詐騙集團，本案已盡力，不應為難第一線基層外交人員。

好棒Bump去年起揭露詐騙情事，並與多方合作營救被害「豬仔」，其中協助陷入杜拜詐騙陷阱的林姓國人取得臨時護照返國時，疑遭外館多次刁難、拖延時間。外交部第一時間斥為假消息，讓好棒Bump被民進黨支持者圍剿，救人反被炎上，好棒Bump怒嗆要外交部長吳釗燮給個交代。

吳釗燮20日接受媒體專訪提出三點說明：其一，本案是詐騙集團使我國國人受害，因此譴責對象應是詐騙集團，不管詐騙集團本身是在中國還是在台灣，他們的行為讓國人受害，也讓中國人民受害，這些都需要加以譴責。



其二，就本案的本質而言，國人如果因此於海外受困而需要外交部駐外館處人員協助，我們外館同仁必須要遵守當地國的法律及規定，而外交部本身也有一些法規及作業程序要遵守。從去（2021）年1月1日至現在為止，共有161位國人向杜拜辦事處尋求急難求助（並非每個個案都有申辦臨時護照的需求），其中已62位國人順利領到新的護照，這些都是外交部及外館依照當地法令及相關規定所處理的案例。

吳釗燮表示，如果外交部或者外館接到相關請求，如果在尚未釐清案情、或者未遵守當地法規的情況下，就立即發放護照，並非正確做法，可能也會為我們國家帶來危險。



其三、 回到本案，從去年12月25日杜拜辦事處接到急難救助的電郵，到今年1月上旬發放護照，讓林姓國人順利返國，這樣子的時間、過程來看已算順利，並沒有外界誤解之刻意耽擱的狀況。每個個案，可能因為個人的情況不同，當事人未必在第一時間完整向外交部同仁說明所面臨的狀況，因此外交部處理過程偶爾也面臨尷尬的情形。但以這個案子而言，本案同仁已經盡力。

吳釗燮再次強調，我們譴責對象是詐騙集團，不應為難第一線為國人服務、為外交打拼的同仁。作為外交部長，我必須在此捍衛外交部的同仁。

吳釗燮重申，外交部對於旅外國人的急難救助，絕不會有刻意耽擱，或在合法狀況下拒絕協助國人的情況，倘有可以精進之處，將會虛心檢討，未來將持續以審慎的態度處理每一個個案。外交部再次呼籲國人提高警覺，並多加關心身旁親友，即時勸阻可能發生的每一個赴海外從事違法線上博奕、電信詐騙等工作，共同努力以防範此類案件於未然。