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好棒Bump控外交部詐騙案刁難 吳釗燮：一線同仁已盡力不應為難

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/08/21 10:45
外交部長吳釗燮20日針對涉及杜拜詐騙被營救回國的林姓國人申請臨時護照被刁難一事回應。（圖／中央社）  

外交部長吳釗燮20日針對涉及杜拜詐騙被營救回國的林姓國人申請臨時護照被刁難一事回應。（圖／中央社）  

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）網紅「好棒Bump」吹哨柬埔寨詐騙，並揭露林姓受害國人求援駐杜拜辦事處辦理臨時護照遭刁難，與外交部隔空交火。外交部長吳釗燮20日提出三點說明，強調譴責對象應是詐騙集團，本案已盡力，不應為難第一線基層外交人員。

好棒Bump去年起揭露詐騙情事，並與多方合作營救被害「豬仔」，其中協助陷入杜拜詐騙陷阱的林姓國人取得臨時護照返國時，疑遭外館多次刁難、拖延時間。外交部第一時間斥為假消息，讓好棒Bump被民進黨支持者圍剿，救人反被炎上，好棒Bump怒嗆要外交部長吳釗燮給個交代。

吳釗燮20日接受媒體專訪提出三點說明：其一，本案是詐騙集團使我國國人受害，因此譴責對象應是詐騙集團，不管詐騙集團本身是在中國還是在台灣，他們的行為讓國人受害，也讓中國人民受害，這些都需要加以譴責。

其二，就本案的本質而言，國人如果因此於海外受困而需要外交部駐外館處人員協助，我們外館同仁必須要遵守當地國的法律及規定，而外交部本身也有一些法規及作業程序要遵守。從去（2021）年1月1日至現在為止，共有161位國人向杜拜辦事處尋求急難求助（並非每個個案都有申辦臨時護照的需求），其中已62位國人順利領到新的護照，這些都是外交部及外館依照當地法令及相關規定所處理的案例。

吳釗燮表示，如果外交部或者外館接到相關請求，如果在尚未釐清案情、或者未遵守當地法規的情況下，就立即發放護照，並非正確做法，可能也會為我們國家帶來危險。

其三、 回到本案，從去年12月25日杜拜辦事處接到急難救助的電郵，到今年1月上旬發放護照，讓林姓國人順利返國，這樣子的時間、過程來看已算順利，並沒有外界誤解之刻意耽擱的狀況。每個個案，可能因為個人的情況不同，當事人未必在第一時間完整向外交部同仁說明所面臨的狀況，因此外交部處理過程偶爾也面臨尷尬的情形。但以這個案子而言，本案同仁已經盡力。

吳釗燮再次強調，我們譴責對象是詐騙集團，不應為難第一線為國人服務、為外交打拼的同仁。作為外交部長，我必須在此捍衛外交部的同仁。

吳釗燮重申，外交部對於旅外國人的急難救助，絕不會有刻意耽擱，或在合法狀況下拒絕協助國人的情況，倘有可以精進之處，將會虛心檢討，未來將持續以審慎的態度處理每一個個案。外交部再次呼籲國人提高警覺，並多加關心身旁親友，即時勸阻可能發生的每一個赴海外從事違法線上博奕、電信詐騙等工作，共同努力以防範此類案件於未然。
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更新時間 : 2022-08-21 11:51 GMT+08:00

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