細數安倍晉三對台灣的用心　賴清德：我們會永遠感謝

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）日本前首相安倍晉三7月8日在奈良遇襲身亡，為表達對安倍的追思與感謝，台灣各界有志企業與人士籌劃的「台灣摯友安倍晉三前首相慈善追思音樂會」於昨（20）日晚間登場。賴清德副總統出席晚會時除了細數安倍晉三對台灣的友好情誼，也再三強調，台灣對安倍晉三的感謝，不會因其離世而停止。

副總統致詞時表示，直到現在仍難以接受安倍晉三前首相驟然離世的消息，。日前到安倍前首相的家中瞻仰遺容，英挺依舊，表情安詳自然，彷彿沉睡般。在告別式，室中所懸掛的照片，笑得如此燦爛、自信，彷彿陽光般，傳達給每個人滿滿的正能量。

回憶起安倍晉三前首相對臺灣的友好，副總統指出，2016年臺南大地震時，安倍前首相隔天即派遣5位官員來到地震現場，實地瞭解我們所需要的協助，目的就是不希望他們的援助造成救災、賑災的困難，他是這麼樣的細心。

2018年花蓮地震，除了提供協助外，親自寫下「台灣加油」、製作影片鼓勵臺灣，他是這麼樣的真心；當臺灣農民受到中國打壓，他親自吃鳳梨、推銷臺灣的農產品，他是這麼樣的熱心；當臺灣面臨COVID-19，缺少疫苗時，他更促成日本政府捐贈400多萬劑疫苗給臺灣，他對臺灣是這麼樣有愛心。

副總統進一步表示，當臺灣受到中國在國際間打壓、對臺文攻武嚇時，安倍前首相更是站在第一線，強烈支持臺灣應該加入世界衛生組織，在國際上替臺灣發聲，喊出「臺灣有事，等同日本有事」，更呼籲美國對臺政策應由戰略模糊改為戰略清晰，他對臺灣的支持，是這麼樣的用心。

副總統也提到，正誠如日本前副首相麻生太郎在哀悼文中所說的，安倍不僅僅振興了日本，也重新將日本推上國際舞台、贏得國際尊重。也因此，我們可以深刻地體會到，今天安倍先生的不幸離世，固然是安倍家族的不幸、日本的不幸，臺灣也因此失去了一位如親人般的好友，更是國際上損失。

副總統說，我們對安倍前首相的追思與感謝，並不會因為他的離世而改變；我們也相信安倍前首相在印太安全戰略上的倡議，不會因為他的離世而停止，而是會產生更大的力量，進一步發揮穩定印太和平的效果。

副總統表示，他要代表蔡英文總統，再一次代表國家，感謝安倍前首相對臺灣的種種支持，並傳達臺灣社會對於安倍前首相不幸離世的深刻哀悼，也要安慰其家人。

最後，副總統說，安倍前首相曾在他所寫的《邁向美麗之國》一書中提到，他期許自己能成為一個愛國家、愛人民，即便遇到困難、遭受批評，也會千萬人吾往矣的行動派，永遠做為一個有發聲、有作為的政治家，他想告訴安倍前首相：「您做到了，甚至更多，敬請您安息，我們會永遠感念你」。