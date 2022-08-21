21日大台北等9縣市防36度以上高溫　週三水氣增多　恐有颱風形成

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）氣象局表示，受到高壓影響及華中暖空氣南下，今（21）日天氣晴朗穩定、高溫炎熱，各地高溫普遍為32至36度，尤其大台北、花蓮縱谷及台東有局部37度以上高溫發生的機率，各地中午前後紫外線都偏強，外出務必要做好防曬保護並多補充水分，以避免熱傷害。

中央氣象局上午針對大台北等9縣市發布高溫資訊，尤其是中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣地區，屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、嘉義市、台南市地區，高雄市近山區或河谷為黃色燈號。

另外，午後在嘉義以南地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨，不過以偏山區為主，降雨也較局部而短暫。



氣象局提醒，高溫炎熱民眾避免戶外活動，特別是老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，應遠離高溫環境。若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

週三（24日）起水氣增多一些，中南部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

在颱風最新動態方面，24日起則要關注菲律賓東方的擾動會靠近台灣，有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至颱風，屆時靠近台灣時水氣會比較多，南部及東南部整天都有不定期降雨，其他地區則是以午後降雨為主。