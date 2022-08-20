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台灣交通部長王國材出席亞太經濟合作會議　觀光部長會議重點聚焦疫後旅遊

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/20 20:57
交通部長王國材率團出席位於泰國曼谷的第11屆亞太經濟合作會議。(圖/交通部)

交通部長王國材率團出席位於泰國曼谷的第11屆亞太經濟合作會議。(圖/交通部)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 交通部長王國材19日出席APEC亞太經濟合作會議，與會重點包括重啟邊境發展觀光合作機會。

交通部長王國材率團出席位於泰國曼谷的第11屆亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economics Cooperation，簡稱APEC）的觀光部長會議（11th Tourism Minister Meeting，TMM 11），今年各經濟體聚焦疫後安全旅遊、加強觀光旅遊產品及永續觀光等議題，王國材與日本、韓國、泰國、越南、馬來西亞及菲律賓等國代表進行交流，討論內容包括重啟跨境旅行及探詢疫後雙方觀光合作機會，期待邀請與會代表到台灣感受山林旅遊的療癒力。

交通部觀光局發布新聞稿表示，本次觀光部長會議主題為「未來的旅遊：再生觀光(Tourism of the future: Regenerative Tourism）」，探討地區旅遊業的未來以及各經濟體可以採取哪些關鍵策略加速後疫情的旅行和旅遊業復甦。

王國材在國家觀光情勢報告中指出，台灣以2050淨零碳排目標，將持續推動向山致敬、向海致敬及自行車多元旅遊等策略，展現以人為本、深度體驗帶來的共好共榮，讓APEC各經濟體瞭解到台灣在APEC區域觀光產業鏈結與發展的努力，向與會各經濟體觀光部長及代表強烈展示台灣身為APEC成員一分子，落實APEC強調觀光永續發展、觀光為帶動APEC區域經濟成長的推進引擎。

同時，王國材亦利用本次難得出席機會，分別與泰國觀光及體育部部長、菲律賓觀光部部長、越南文化體育觀光部次長，馬來西亞旅遊藝術文化部部長，韓國文化體育部第二次長，日本觀光廳審議官等人進行場邊雙邊會談，推動疫後重啟雙向跨境旅行，探詢疫後觀光合作機會。

交通部盼透過部長層級交流，將有助提升台灣與其他APEC經濟體互相交流學習，共同邁向數位化轉型、人力資本開發、旅行便利化和競爭力、以及永續觀光和經濟增長。

王國材於20日中午與TTAA及ATTA泰國兩大旅遊協會進行餐敘，有泰國與會業者表示，台灣為泰國民眾出國旅遊夢想目的地排名第二，旅行社持續接到何時能到台灣旅遊的詢問；對此，王國材回應，台灣已準備好歡迎國際旅客到訪，責成觀光局加強與泰國觀光相關協會合作，推動送客互訪，刺激航班增班，活絡旅遊商機，促進觀光產業復甦。
交通部
王國材
亞太經濟合作會議
APEC

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