低GI！台北東門站「食糖製菓」合作屏東可可青農　中秋禮盒羅蜜雅餅乾還有淡淡紅酒香

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)「S UGARbISTRO 食糖製菓」提倡以低GI柬埔寨棕櫚糖替代一般精緻糖製作甜點，中秋禮盒5款甜點嚴選來自「屏東在地可可」結合「柬埔寨棕櫚花蜜糖」；搭配屏東可可原豆茶包，在家也能享受南國風情。

「SUGARbISTRO 食糖製菓」中秋禮盒今年特別與屏東在地可可青農合作，結合柬埔寨棕櫚花蜜糖，推出富有異國情調與南國氣息的美味甜點，一起來看看有哪些品項吧！

屏東可可塩之花牛奶糖夾心餅 CACAO SAND COOKIES

以柬埔寨棕櫚花蜜糖與法國鮮奶油慢火熬煮出軟心拉絲的牛奶焦糖夾心，吃起來完全不黏牙，同時夾入帶有濃厚苦甜可可風味的酥脆餅乾，入口前就能聞到可可與棕櫚糖的迷人香氣，撒上些許的法國塩之花來提出非同凡響的味覺層次。

屏東可可棕櫚糖金磚蛋糕 CACAOｘPALM SUGAR FINANCIER

一款金磚造型的法式經典常溫蛋糕，使用柬埔寨棕櫚糖與日本麵份及法國奶油與在地雞蛋低溫烘焙製作出厚實溫潤鬆軟的特殊口感，再以70%濃黑可可與屏東在地可可豆仁點綴，能最直接得品嘗到原始的可可香氣與些許發酵後的迷人酒香。

棕櫚糖黃金布列塔尼 PALM SUGAR GOLDEN PALETS BRETONS

這款點心完美的詮釋了柬埔寨棕櫚糖與法國發酵奶油的完美碰撞後的獨特香氣，低溫慢烤賦予了酥餅黃金般閃耀的酥脆外殼，以及烘烤梅納反應後讓酥餅有了獨一無二的濃郁焦糖奶香氣息，頂層還厚刷一層蜂蜜乳酪醬以高溫炙燒出多層次焦香風味。

屏東可可羅蜜雅餅乾 CACAO ROMIAS COOKIES

靈感來自羅馬盾牌的造型帶有淡淡紅酒香氣，並以屏東可可與柬埔寨棕櫚糖與蜂蜜製作而成的糖心餡料與餅乾上的可可碎粒的澀感成為絕妙的舌尖風味。

屏東可可茶 PING-TUNG CACAO TEA

在地屏東可可豆與豆殼入茶無糖且低咖啡因富含可可脂入喉能品到淡 雅可可豆甜感與發酵後的微微的青草氣息。

白樺木質禮盒外包裝

白樺木質禮盒呈現最樸質的滿滿心意，暖色系的包裝設計兼具質感， 讓每個收禮的人看著心裡暖暖的， 木盒蓋與內裡介紹卡更可以當成襯底搭配， 組合成精紗可愛的小餐盤， 不管拿來當作擺件置物盤或是小餐盤都能讓下午茶更顯儀式感， 使用原料經產地證明為農作物，並非森林木，以「 人工植林循環種植及砍伐」的方式管理樹林，達到環保減碳， 且木盒易折疊、易分解。

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