Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

新加坡遊戲大廠RAZER新品電腦長形音箱　三大優點及購買通路搶先看！

Leviathan V2 X 電腦音箱外形雖小但音效強且具寬廣聲場

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/20 17:14
Razer Leviathan V2 X 電腦SoundBar自即日起可於指定通路購買。(圖/Razer)

Razer Leviathan V2 X 電腦SoundBar自即日起可於指定通路購買。(圖/Razer)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)新加坡電競大廠Razer推出最新Razer Leviathan 系列新成員 - Leviathan V2 X 電腦SoundBar，這款音箱外形小巧，提供強勁的音效和寬廣的聲場，採用USB Type C和藍牙兩種連接方式，讓你在玩遊戲、看電影或欣賞音樂時獲得更佳的體驗。

Leviathan V2 X 是一款精巧型電腦長形音箱，配備兩個全音域驅動單體和兩個被動輻射器，提供深刻的清晰度與共鳴深度，音箱長度僅 40公分，可完美放置在市面上大多數螢幕下方，為玩家帶來整潔不雜亂的桌面，同時創造充滿活力的寬廣音域。

以USB Type C 線材即可替Leviathan V2 X提供電力並傳輸訊號，實現無憂輕鬆連接，不但能更有效地獲取電力，並釋放強勁音效。經測試，Leviathan V2 X距離 1 公尺也能輸出 90dB 的音量。Levithan V2 X 承襲系列血統，底部搭載全球最大的遊戲裝置燈光生態系統 Razer Chroma RGB ，並擁有 14 個可獨立自訂的發光區域，可打造更多元化的個性燈效模式，並實現與遊戲內互聯回應，為玩家提供完整的 RGB 自訂體驗和完整沉浸感。

Leviathan V2 X同時支援低延遲藍牙 5.0，以提供穩定的移動連接並增加便利性。玩家可以透過Razer Audio App或Razer Synapse3在手機或是電腦間無縫切換，進行豐富的自訂設置，包括音量調節、等化器預設、燈效自訂等。無論遊戲玩家、喜歡追劇或是桌面RGB美學愛好者，Leviathan V2 X提供聲光一體的全新感受，完整提升桌面娛樂體驗。

建議售價為新台幣$3,499，自即日起三創旗艦店，蝦皮獨家首賣中。
Razer

相關新聞

新加坡電競大廠Razer推出最新Soundbar　台灣Game休閒館獨家開賣
新加坡電競大廠Razer推出最新Soundbar　台灣Game休閒館獨家開賣
2022/05/01 16:35
卡哇伊！電競大廠雷蛇推出Hello Kitty獨家聯名商品　經典RGB無線藍牙耳麥搭電競椅坐擁甜蜜勝利
卡哇伊！電競大廠雷蛇推出Hello Kitty獨家聯名商品　經典RGB無線藍牙耳麥搭電競椅坐擁甜蜜勝利
2022/01/21 17:27
超酷！國際電競大廠雷蛇RGB口罩Razer Zephyr　美國開賣秒殺玩家到底在瘋什麼？
超酷！國際電競大廠雷蛇RGB口罩Razer Zephyr　美國開賣秒殺玩家到底在瘋什麼？
2021/12/07 16:34

更新時間 : 2022-08-20 17:35 GMT+08:00

最受歡迎

新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
「3+4」入境檢疫再鬆綁！9/1起後4天自主防疫可返家「1人1室」
北富銀「特色分行」應對疫情有妙招　來客量同期成長20%
北富銀「特色分行」應對疫情有妙招　來客量同期成長20%
不只柬埔寨... 南韓人口販賣罰太輕 泰女遭騙赴韓強迫賣淫正義難伸張
不只柬埔寨... 南韓人口販賣罰太輕 泰女遭騙赴韓強迫賣淫正義難伸張
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
台北市長最新民調：「三腳督」支持度相差不到4%　陳時中好感度最差
【更新】曾癡情守護愛妻王瞳　藝人艾成驚傳在台灣新北蘆洲捷運站出口、墜樓身亡　
【更新】曾癡情守護愛妻王瞳　藝人艾成驚傳在台灣新北蘆洲捷運站出口、墜樓身亡　
北富銀榮獲《HR Asia》2022亞洲最佳企業雇主獎
北富銀榮獲《HR Asia》2022亞洲最佳企業雇主獎
【8/18台灣本土+23088　死亡+34】Omicron BA.4本土病例+1　為北部家庭群聚案
【8/18台灣本土+23088　死亡+34】Omicron BA.4本土病例+1　為北部家庭群聚案
燒腦！金馬影帝劉青雲、蔡卓妍領銜《神探大戰》　集結香港真實兇殺案台灣懸疑上映
燒腦！金馬影帝劉青雲、蔡卓妍領銜《神探大戰》　集結香港真實兇殺案台灣懸疑上映
人權律師、台北市長參選人童文薰：大巨蛋主要問題在「碳排放」
人權律師、台北市長參選人童文薰：大巨蛋主要問題在「碳排放」