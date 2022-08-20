新加坡遊戲大廠RAZER新品電腦長形音箱　三大優點及購買通路搶先看！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)新加坡電競大廠Razer推出最新Razer Leviathan 系列新成員 - Leviathan V2 X 電腦SoundBar，這款音箱外形小巧，提供強勁的音效和寬廣的聲場，採用USB Type C和藍牙兩種連接方式，讓你在玩遊戲、看電影或欣賞音樂時獲得更佳的體驗。

Leviathan V2 X 是一款精巧型電腦長形音箱，配備兩個全音域驅動單體和兩個被動輻射器，提供深刻的清晰度與共鳴深度，音箱長度僅 40公分，可完美放置在市面上大多數螢幕下方，為玩家帶來整潔不雜亂的桌面，同時創造充滿活力的寬廣音域。

以USB Type C 線材即可替Leviathan V2 X提供電力並傳輸訊號，實現無憂輕鬆連接，不但能更有效地獲取電力，並釋放強勁音效。經測試，Leviathan V2 X距離 1 公尺也能輸出 90dB 的音量。Levithan V2 X 承襲系列血統，底部搭載全球最大的遊戲裝置燈光生態系統 Razer Chroma RGB ，並擁有 14 個可獨立自訂的發光區域，可打造更多元化的個性燈效模式，並實現與遊戲內互聯回應，為玩家提供完整的 RGB 自訂體驗和完整沉浸感。

Leviathan V2 X同時支援低延遲藍牙 5.0，以提供穩定的移動連接並增加便利性。玩家可以透過Razer Audio App或Razer Synapse3在手機或是電腦間無縫切換，進行豐富的自訂設置，包括音量調節、等化器預設、燈效自訂等。無論遊戲玩家、喜歡追劇或是桌面RGB美學愛好者，Leviathan V2 X提供聲光一體的全新感受，完整提升桌面娛樂體驗。

建議售價為新台幣$3,499，自即日起三創旗艦店，蝦皮獨家首賣中。