【天然音箱】金門翟山坑道音樂節將登場•8/19起售票　9/3起另有金沙鎮裝置藝術展演

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）大提琴家張正傑日前帶著琵琶演奏家陳昱蓉，在翟山坑道入口處戰車前和坑道裡，合奏Ave Maria和「十面埋伏」，宣告2022坑道音樂節10月15日登場；8月19日下午2時開放售票。

大提琴家張正傑（左3）與琵琶演奏家陳昱蓉（左2）17日在翟山坑道合奏歌曲，宣告2022金門坑道音樂節將於10月登場。中央社

張正傑並預告小提琴家「教父」蘇顯達和京劇名師朱陸豪，以及次女高音翁若珮、新生代小提琴好手許淑婷和國家交響樂團中提琴首席黃瑞儀都將共同參與演出。

中央社17日引述張正傑表示，翟山坑道因構造特殊，形成天然的音箱，坑道音樂會也因而成為樂迷一生必要聆賞的一場音樂會；尤其是近年全球為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情籠罩，加上今年以來烏克蘭和俄羅斯的戰爭，令人憂心，世人更需借助音樂來撫慰心靈。

金門國家公園管理處表示，第1天節目是由朱陸豪演唱京劇「霸王別姬」中的「垓下歌」，以傳統戲曲的唱腔悲憤地唱出西楚霸王項羽縱使「力拔山兮氣蓋世」，仍失敗的無奈與悲痛；在特別編曲的弦樂四重奏伴奏下，一反京劇鑼鼓場的伴奏方式，以弦樂刻畫項羽內心世界。

第2天的節目由琵琶演奏家陳昱蓉演出琵琶名曲「十面埋伏」，以琵琶彈奏出強而有力的戰鼓、軍號和馬蹄聲，彷彿聽到矛盾碰撞、刀戈相擊聲音，全曲高潮迭起，藉由中西合璧的樂聲，創造全新風味的演出。

金門國家公園管理處長鄭瑞昌受訪表示，今年音樂節共將舉辦6場次，19日下午2時在OPENTIX兩廳院文化生活售票系統開放報名，每人報名費新台幣200元。

2022年金沙鎮「高粱．老街．獅爺文化季」

9月3日至11月30日展演

為期近90天的裝置藝術展演「尋風．獺浪．汶浦水岸」9月將登場，近日呆萌水獺、超Q風獅爺探出金門縣金沙鎮榮湖水面，持續展開測試與調整。（金門縣政府提供）中央社

此外為期近90天「尋風．獺浪．汶浦水岸」裝置藝術展演，展期預計9月3日至11月30日，為2022年金沙鎮「高粱．老街．風獅爺文化季」揭開序幕。超療癒的呆萌水獺、與超Q風獅爺近來探出榮湖水面，讓榮湖虎嘯橋東側連日引來民眾圍觀搶拍打卡。

金沙鎮公所將展出4公尺高的兩隻可愛水獺，和1公尺高的2隻小水獺，與1隻立面達4公尺高風獅爺。

金沙鎮長吳有家表示，這次的文化季也是金沙鎮公所首次嘗試，以大型水上戶外裝置藝術設於榮湖水庫，搭配白天及夜間變化，結合燈光呈現於「金門新十景」的汶浦水岸，運用充滿在地特色造型和文化素材結合，讓汶浦水岸的意境更為豐富。

2022年金沙鎮「高粱．老街．獅爺文化季」一系列活動也將陸續公布。透過這次展演期望提倡保育水獺概念，水獺保育涉及議題廣泛，民眾對環境關注更是保育最大動力。

為避免路殺個案發生，民眾若發現歐亞水獺在道路或人車密集處出沒，盡快通知縣府相關單位；提醒車輛於金沙鎮水庫區域行駛時，小心留意路面狀況。