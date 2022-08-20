台灣鴻海及王品投資！肚肚 App 正式上路助企業數位轉型　打造一站式餐飲平台

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)由鴻海集團和王品集團攜手投資的「肚肚App Store」，整合20家訂餐業者及超過6,000家餐飲業者，打造一站式餐飲生態系平台。

獲經濟部加工處、經濟部工業局、高雄市政府支持，鴻海及王品發表最新的「肚肚App Store」，肚肚執行長孫和翊指出，台灣有近百間傳統POS，但多為封閉式系統淪為資訊孤島，因此肚肚透過雲端整合線上線下所有資訊，讓業者在一台iPad上就能處理人、事、物與營運報表等大小事。

孫和翊表示，從搜尋美食、預約店家、線上點餐、會員管理到售後問卷調查等，整合線下店面與線上服務，業者能完整掌握顧客體驗流程，消費者也能即時接收精準行銷訊息。

孫和翊強調，「肚肚 App」以協助中小微企業數位轉型為出發點，結合原有的肚肚智慧餐飲POS系統，串聯第三方訂單、金流、會員社群等20家業者，以及超過6千家餐飲店家形成智慧餐飲生態系，打造一站式平台共創商機，並歡迎更多夥伴一起加入，組成最強智慧餐飲國家隊，聯手打國際盃。

「經發局是企業最強的Sales，產業轉型是高雄市的優先政策，」高雄市長陳其邁說，肚肚正是在地優秀新創代表，在疫情期間更聯手市府打造「高雄好家載」防疫互助平台，協助餐飲、計程車業度過疫情衝擊，是在地服務業數位轉型的重要夥伴。

王品集團陳正輝董事長指出，王品集團也率先使用肚肚的智慧餐飲POS系統，其流暢直覺的操作，大幅減少門市人員教育時間。此外，與外送平台的串接與多元支付功能，讓王品能快速因應消費型態的改變，以提高顧客的用餐體驗。