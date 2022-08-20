台灣8/20新增新冠肺炎確診22,161例　本土21,925例、36死

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增22,161例COVID-19確定病例，分別為21,925例本土個案及236例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。



指揮中心表示，今日新增之21,925例本土病例，為9,989例男性、11,928例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上， 個案分布為新北市(4,488例)，臺中市(2,689例)，臺北市(2,634例)，桃園市(2,465例)，高雄市(1,751例)，臺南市(1,336例)，彰化縣(949例)，新竹縣(628例)，新竹市(609例)，屏東縣(579例)，苗栗縣(565例)，宜蘭縣(545例)，雲林縣(510例)，花蓮縣(429例)，南投縣(413例)，基隆市(377例)，嘉義縣(304例)，嘉義市(215例)，臺東縣(204例)，金門縣(130例)，澎湖縣(90例)，連江縣(15例)。



指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為23例男性、13例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月26日至8月17日，死亡日期介於5月26日至8月17日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增236例境外移入個案中，為135例男性，101例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國(8例)，馬來西亞及越南(各6例)，美國及日本(各4例)，新加坡(3例)，柬埔寨及奧地利(各2例)，土耳其、加拿大、印尼、菲律賓、澳大利亞、香港及印度(各1例)移入。另194例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月19日。



指揮中心統計，截至目前國內累計15,669,615例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,640,953例排除)，其中5,020,895例確診，分別為24,810例境外移入，4,996,031例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,608例COVID-19死亡病例，其中9,592例本土，個案居住縣市分布為新北市2,059例、臺北市1,087例、臺中市965例、高雄市886例、臺南市744例、桃園市727例、彰化縣555例、屏東縣401例、雲林縣298例、南投縣288例、苗栗縣222例、嘉義縣219例、基隆市215例、宜蘭縣193例、嘉義市160例、花蓮縣153例、新竹縣147例、臺東縣138例、新竹市92例、澎湖縣25例、金門縣18例；另16例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。