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兩廳院夏日爵士戶外派對回歸！台灣「鐵肺歌后」艾怡良演唱曲目曝光　現場免費兌換格蘭菲迪特調

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/20 13:52
兩廳院夏日爵士派對20週年。(圖/兩廳院)

兩廳院夏日爵士派對20週年。(圖/兩廳院)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 兩廳院爵士戶外派對回來了！夏日爵士戶外派對今年邁入第14年，去年因為疫情停辦，今年金曲歌后艾怡良首次加入演出陣容，8月20日晚間7時30分將於自由廣場熱鬧登場，活動為免費參加。

今年適逢兩廳院夏日爵士派對20週年，由連續3年支持活動的台新銀行贊助，以「爵士在台灣」為主題，邀集27位爵士音樂家同台，包括首次加入戶外派對的金曲歌后艾怡良，預計演出歌曲為《硬底女孩》（Metal Girl）。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，20年來，夏日爵士音樂節隨著時代在改變，是一個不停成長、不斷演化的音樂節，有許多台灣爵士樂手在這個平台上發光、發熱，尤其在疫情時代，大家很需要一個提振信念和精神的活動，夏日爵士戶外派對就是最令人興奮適合闔家觀賞的夏日活動！

金曲金音獎得主、薩克斯風演奏家謝明諺擔任音樂總監，2個小時的夏日爵士戶外派對將帶領觀眾穿越時空，聆聽台灣爵士自日治時期、60年代爵士經典、90年代跨域嘗試，及現代爵士風貌，並重新編曲14首跨世代歌曲。

節目首先登場的「回望經典」，首次同台的資深爵士音樂家、台灣鼓王黃瑞豐、鼓霸樂隊資深鼓手林森元，爵士鋼琴家楊燦明攜手演出，同時邀請旅居美國爵士歌手玫熹，以復古歌曲加上自創編曲及歌詞。

緊接著將呈現90年代爵士樂與流行音樂的完美結合，由鋼琴演奏家與作曲家彭郁雯，與編曲家、作曲家、爵士鍵盤演奏家呂聖斐，以及資深薩克斯風演奏家董舜文共同演出，將帶給大家耳目一新感受。

「書寫自己的爵士」則由近10年台灣原創爵士音樂家，呈現金曲奬及金音奬得主原創音樂作品，呈現當代台灣爵士音樂全新樣貌；壓軸登場的為「靈魂歌姬」艾怡良，並將與爵士歌手蔡雯慧搭配演出。

此外，現場還有台新銀行、時尚哈潑雜誌（Harper's BAZAAR）及台灣導盲犬協會與導盲犬面對面活動等，完成指定活動可免費兌換一杯威士忌品牌格蘭菲迪特調。
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劉怡汝

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