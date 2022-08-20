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歐洲爆紅海象遭挪威「安樂死」、輿論嘩然　專家：別無他法

資深科學家指出，海象的行為難以預測，且具備強大攻擊能力，牠們可以輕易地利用鰭狀肢抓到海豹，並將其殺害，同時，海象也有過攻擊浮潛者與小型船隻的紀錄。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2022/08/20 14:36
海象弗蕾亞（Freya）生前因療癒模樣, 吸引大批民眾近距離觀賞 (美聯社)  

海象弗蕾亞（Freya）生前因療癒模樣, 吸引大批民眾近距離觀賞 (美聯社)  

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 挪威首都奧斯陸峽灣(Oslofjorden)意外爆紅的動物明星海象弗蕾亞（Freya），在當局衡量觀光客與牠接觸的距離過近，且不聽勸阻、隨時可能發生危險的情況下，於8月14日將其安樂死，引發外界譁然。然而，這究竟是否可以避免呢？

歐洲爆紅海象遭挪威「安樂死」、輿論嘩然　專家：別無他法

海象弗蕾亞（Freya）之死, 引起兩極化反應 (美聯社)

格陵蘭自然資源研究院（Greenland Institute of Natural Resources）的資深科學家Erik Born指出，海象的行為難以預測，且具備強大的攻擊能力，牠們可以輕易地利用鰭狀肢抓到海豹，並將其殺害，同時，海象也有過攻擊浮潛者與小型船隻的紀錄。

而雖然海象對人類造成傷害的案例並不多，哥本哈根動物園的動物學負責人Mads Frost Bertelsen認為，儘管海象有捍衛地盤的本能且本身具備殺傷力，但是因為海象大多居住在遠離人類的地區，很少與人類有密切接觸的機會，這才是攻擊事件很少發生的主因。

事實上，除了直接進行安樂死外，挪威當局也與挪威海洋研究院（IMR）的學者討論過，試圖找到其他可能的手段，但是經過審慎評估後，每個方法都將造成弗蕾亞以痛苦且令人難過的方式死去。

挪威海洋研究院表示，很多人認為可以用麻醉的方式，將弗蕾亞遷往其他較安全的地區，不過由於其所處的位置，在施打麻醉藥到生效的空窗期間，海象可能會選擇回到牠認為較安全的海中避難，這反而可能讓牠在麻藥生效後溺斃海中。

除此之外，雖然也曾考量過在船隻底部裝設漁網來捕獲弗蕾亞，不過如果在仍有行動能力的方式進行捕獲，牠可能會在漁網中掙扎，最後因為被網線纏繞窒息而死。

雖然國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄 (IUCN Red List)將海象列為易危物種（Vulnerable species），但弗蕾亞所屬的大西洋海象族群數量其實十分穩定，所以單隻海象的死亡並不會影響族群數量太多。

IMR已宣布挪威獸醫研究所將對弗蕾亞進行驗屍，希望對海象這種動物有更多了解, 讓弗蕾亞即使在離開這世界後，或許也能持續做出貢獻。
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更新時間 : 2022-08-20 16:03 GMT+08:00

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