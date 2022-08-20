（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 為了刺激觀光業和經濟，泰國疫情指揮中心昨(19日) 同意延長外國旅客免簽和持落地簽停留在泰國的期間。台灣旅客進入泰國持落地簽原先可以停留15天，10月起到明年3月將延長為30天。

中央社引述泰媒PPTV和泰詢問者（Thai Enquirer）報導，泰國疫情指揮中心19日由總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）主持會議，指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Visanuyothin ）會後表示，為了緩解疫情帶來的影響，刺激旅遊業並歡迎大家來泰國旅遊，從10月起到明年3月，持落地簽進入泰國的外國旅客停留泰國期間將延長。

塔維辛指出，來自18個國家和地區、持落地簽進入泰國可以停留15天的外國旅客，將延長為30天；56個國家和地區、免簽進入泰國可以停留30天的外國旅客，將延長為45天。

從今年1月到8月中，共有378萬人次的國際旅客造訪泰國，泰國政府預估今年可以吸引1000萬人次訪泰。

此外，疫情指揮中心會議也同意從9月起將COVID-19從危險性傳染病（dangerous communicable disease）降級為受到監控的傳染病（communicable disease undersurveillance）。

台灣旅客持落地簽訪泰國 10月起延長為30天