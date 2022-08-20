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又「借屍還魂」？ 俄羅斯饒舌歌手於星巴克原址開設「星咖啡」

這是繼麥當勞被俄國以「美味就是這樣」（Vkusno & tochka）的名稱重新開幕後，第二間「借屍還魂」的原西方食品連鎖店。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2022/08/20 11:48
圖中喝咖啡者, 即新品牌「星咖啡」創辦人、饒舌歌手Timati, 他也是俄羅斯總統普丁的支持者 (美聯社) 

圖中喝咖啡者, 即新品牌「星咖啡」創辦人、饒舌歌手Timati, 他也是俄羅斯總統普丁的支持者 (美聯社) 

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 由於俄國入侵烏克蘭的影響，多家西方餐飲巨頭選擇撤出了俄國，其中就包含了咖啡連鎖店星巴克。然而，這似乎對俄國人來說影響不大，因為很快就有普丁的支持者在一些原址上重新開了新店「星咖啡」，商標還長得差不多。

週四，普丁的公開支持者、饒舌歌手Timati（Timur Ildarovich Yunusov）與餐廳大亨平斯基（Anton Pinskiy）合作，替星咖啡（Stars Coffee）位於莫斯科的店舖揭幕，這是繼麥當勞被俄國以「美味就是這樣」（Vkusno & tochka）的名字重新開幕後，第二間「借屍還魂」的原西方食品連鎖店。

儘管平斯基對外宣稱星咖啡與星巴克的商標，除了都是同心圓的構造外別無雷同之處，外界其實都看得出兩者相似性已經高達8成。

除了顏色是跟星巴克商標一樣的綠色，外側圓內兩側的星星與中間的女性臉孔也幾乎是完全的複製，唯一的差別，只有將星巴克標誌性的海妖（Siren），頭上戴的皇冠改成了俄羅斯傳統帽飾「卡柯史尼克」（kokoshnik）。

不只如此，雖然完整的菜單還沒有對外揭露，消息指出，星咖啡目前已打算將星巴克標誌性的飲料「星冰樂」（Frappuccino），以Frappucito的形式重新進行包裝後對外販售。

5月撤出俄國的星巴克在全俄大約有150多間店鋪，星咖啡以極度相似的商標在首都店鋪的原址上盛大開幕，具有宣示性的意義。

根據目前的計畫，星咖啡在8月底前還會於莫斯科開設10間店，並在9月於全國各地大規模展店，最後光是莫斯科就會有90間分店，聖彼得堡15間，其他城市也會有15間。

Timati同時也告訴媒體，星咖啡將與旗下另一間亞洲菜餐廳「紅盒子」（Redbox）一同營運，顧客不只可以邊喝咖啡邊享用壽司，未來還會有提供酒類的新菜單。
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更新時間 : 2022-08-20 13:00 GMT+08:00

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