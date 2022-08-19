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名媛打卡囉！Bluerider ART超大棒棒糖搬進台北微風之夜　6大展區8月26日貴賓預展登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/19 20:21
（圖／Bluerider ART提供）

（圖／Bluerider ART提供）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) Bluerider ART將於精品界盛事微風之夜封館VIP活動策展「當風起時」，將呈現6位國際藝術家創作，8月26日為貴賓預展，27日起開放大眾參觀。

「微風 X Bluerider ART」集結各形態複合媒材之國際知名當代藝術家，分別以橘、藍、青、粉、綠、紅色六大色塊，展現六位當代藝術家作品，參展藝術家包含美國普普藝術家強納森．保羅（Desire Obtain Cherish）、英國 X 光攝影大師尼克．維西（Nick Veasey）、法國數位藝術家帕斯卡爾．多比斯（Pascal Dombis）、捷克塗鴉界先驅楊．克拉（Jan Kaláb）、德國建築藝術家克里斯蒂安．格琳（Christiane Grimm）及美國新媒體藝術家強納森．羅森（Jonathan Rosen）等，以立體雕塑、複合媒材、繪畫裝置等前衛裝置席捲微風信義。

貴婦、名媛打卡囉！特展將展出系列「融化中的棒棒糖」（Meltdown）大型裝置，為藝術壞痞子強納森．保羅（Desire Obtain Cherish）經典作，以美麗的外表包裝良知，藉由色彩強烈、放大比例的棒棒糖雕塑，正融化中未嚐到核心美味即被拋棄，探討反思「欲望（desire）、獲得（obtain）、珍惜（cherish）」的傳統消費文化正快速轉變。

名媛打卡囉！Bluerider ART超大棒棒糖搬進台北微風之夜　6大展區8月26日貴賓預展登場
「微風 X Bluerider ART」展場示意圖。（圖／畫廊提供）

名媛打卡囉！Bluerider ART超大棒棒糖搬進台北微風之夜　6大展區8月26日貴賓預展登場
（圖／畫廊提供）

此外，Bluerider ART 台北·敦仁店現正展出德國藝術家魯普雷希特．馮．考夫曼（Ruprecht von Kaufmann）台灣首次個展「潛意識獨⽩ Monologue」，圍繞人的各種層面，利用當代繪畫展現批判敘事與平行現實幻境，他以內斂且細膩的方式呈現人物畫，以開放及幽默的手法，描繪當代人的矛盾與失落。

考夫曼靈感來自生活、電影、文學等，每個角色面對觀眾獨自表述，每一次繪畫創作對他而言，就如同執導一部電影般。在世界歷經 Covid-19 流行期間，考夫曼表示，他感受到社會孤立的壓力，對應著持續變化的日常風景，在逐漸接近末日的當下，人彷彿在夢境遊走，經歷一切的超現實。

Bluerider ART於2013年由 Elsa Wang 王薇薇女士創立，以百年前衛藝術家 Wassily Kandinsky康丁斯基Der Blaue Reiter（The Blue Rider 藍騎士）命名，長期代理推廣前衛獨特國際當代藝術家，目前設址台北、上海，及籌設中的倫敦館。

名媛打卡囉！Bluerider ART超大棒棒糖搬進台北微風之夜　6大展區8月26日貴賓預展登場
考夫曼個展「潛意識獨⽩ 」（圖／畫廊提供）

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考夫曼個展「潛意識獨⽩ 」（圖／畫廊提供）

「微風 X Bluerider ART」特展

貴賓預展：2022.8.26（18:00-00:00 微風「信義之夜」）
展期開放時間：8.27-9.25
展覽地點：微風信義（台北市信義區忠孝東路五段68號）

「潛意識獨⽩ Monologue」

展期：2022.7.9 – 2022.9.4
時間：Tue.-Sun., 10am - 7pm
地址：台北市大安區大安路一段101巷10號1F
*免費參觀
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