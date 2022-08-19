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台大參加全球根除小兒麻痺疫苗接種運動　詹長權：台灣對全球公共衛生小小努力

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/08/19 19:00
台灣參加全球根除小兒麻痺倡議的疫苗接種運動，檢查孩子的小指是否有已經接種的黑色記號。（圖／詹長權臉書）

台灣參加全球根除小兒麻痺倡議的疫苗接種運動，檢查孩子的小指是否有已經接種的黑色記號。（圖／詹長權臉書）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)台灣參加全球根除小兒麻痺倡議的疫苗接種運動，台大學生於馬拉威村莊進行疫苗接種運動的監測和調查。

台大公共衛生學院教授詹長權今（19）日於臉書分享《台大在馬拉威的永續健康行動》第二部分，其為台大學生參與全球根除小兒麻痺倡議的疫苗接種運動，團隊在馬拉威的第33天抵達姆津巴北區衛生辦公室 (DHO)並被分配到不同小組，接著前往不同的衛生室和村莊進行疫苗接種運動的監測和調查。

詹長權於另一則貼文解釋，「全球根除小兒麻痺倡議」（Global Polio Eradication Initiative, GPEI)是在馬拉威發動的全國性小兒麻痺疫苗接種運動，試圖透過將馬拉威及其周邊的幾個國家人口中5歲以下兒童的疫苗接種率提高到90%以上的方式來控制這一個始於2021年的新疫情。

詹長權指出，馬拉威首都里朗威（Lilongwe)附近的一名年齡不到5歲的兒童在2021年11月19日出現急性弛緩性麻痺，衛生單位採集兩份糞便樣本進行檢測，透過病毒基因定序確認該病例感染第1型小兒麻痺病毒，而且是和2020年在巴基斯坦的信德省(Sindh province)檢測到的病毒的基因序列相似。

詹長權強調，這是馬拉威在1992年、整個非洲在2020年8月被宣佈為小兒麻痺絕跡後最新爆發的一個疫情，這是一件事關重大、全球注目的公共衛生事件。

詹長權說明此次行動，每個村莊他們會去10戶人家，在家戶門上用粉筆標記是否有5歲以下兒童有資格參加這一輪的小兒麻痺疫苗接種，檢查孩子的小指是否有已經接種的黑色記號；詢問小孩父母或看護人如何知道這小兒麻痺疫苗接種運動。

詹長權提及，由於有些家戶的站點距離非常遙遠，台大同學們一天中的大部分時間都花在前往這些偏遠地區上。其中一位同學April去的地區需要步行一個半小時才能到達，過程中必須拉起褲管過河，而且沒有午飯吃。

詹長權說，這過程中學生發現了一些問題，包含有些家戶的門的標記不正確、有些兒童指甲上的標記也不正確、一些村民也可能由於宣傳過程中的溝通不夠，導致沒有收到疫苗接種的訊息等。

「參與小兒麻痺疫苗接種運動雖然是一項艱苦的工作，但卻是實踐當地公共衛生實地工作和訪問馬拉威偏遠社區的好機會，」詹長權強調，「這是我對台灣高等教育全球化及台灣對全球衛生的小小努力。」
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小兒麻痺
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