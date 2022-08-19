習近平近3年沒出訪傳11月出席G20峇里島峰會 爭議人物普丁也將與會

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）印尼總統佐科威的非官方長期顧問今（19日）向路透社表示，11月將舉行的2022年二十國集團峇里島峰會（2022 G20 Bali summit）與會者包含充滿爭議的俄國總統普丁，同時中共領導人習近平也會出席。

路透社報導，這是習近平自2020年1月訪問緬甸以來首次離開中國，至今已接近3年沒有出訪他國，凸顯此次訪問意義重大。

彭博社指出，印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示兩位領導人都向他保證會出席，目前中國外交部沒有回應路透社，而克里姆林宮發言人則拒絕對彭博發表評論。

路透社指出，由於造成世界秩序混亂的俄國總統普丁（Vladimir Putin）也將出席，印尼作為二十大工業國（Group of Twenty，G20）中的主要經濟體和今年峰會的主席國，面臨強大的西方國家壓力，因為印尼也有邀請烏克蘭領導人澤倫斯基（Volodymyr Zelinskiy）出席峇里島峰會。

報導說，佐科威正試圖將自己定位成交戰國之間的調解人，在最近幾個月前往會見烏克蘭和俄羅斯，會面雙方領導人，呼籲結束戰爭，並尋求緩解全球糧食危機的方法。而烏克蘭與俄羅斯都接受印尼作為雙方的「和平之橋」。

至於中國，外界普遍預測，在習近平前往峇里島參加11月中旬的G20會議之前，他將在今年秋季舉行的五年一度共產黨代表大會（中共20大）上打破先例，獲得第三任期。